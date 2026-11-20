La reciente separación de Marta Fort de Juan Manuel Ramírez volvió a poner su vida sentimental en el centro del huracán mediático. En ese contexto, comenzaron a circular rumores que la vinculan con Nazareno Casero, su compañero de MasterChef Celebrity, con quien comparte las grabaciones del reality.

En las últimas horas, un video desde el set del programa volvió a despertar comentarios. En las imágenes, la influencer aparece bailando y sonriendo junto a Rocío Robles, quién aseguró que la heredera de Ricardo Fort es "la soltera más codiciada del país". Mientras la cámara recorre el estudio y muestra a otros integrantes del equipo, apareció el actor, ubicado detrás de las participantes, en una escena que alimentó las especulaciones sobre un posible acercamiento.

Nazareno Casero habló de los rumores de romance con Marta Fort

En medio de las versiones que comenzaron a relacionarlos, Nazareno Caseros habló sobre Marta Fort durante una entrevista con Bruno Incicco para Desayuno Americano, el ciclo de América conducido por Pamela David. Cuando le preguntaron si su cercanía con la hija de Ricardo Fort había generado incomodidad o celos en su expareja, Juan Manuel Ramírez, el actor reaccionó con sorpresa: "¿Conmigo?". Luego agregó: "No sabía que habían hablado de mí".

Nazareno Casero se pronunció sobre los rumores de romance con Marta Fort

Al ser consultado directamente por el vínculo que mantiene con la influencer, fue claro: "Nada, somos buenos compañeros". Sin embargo, también recordó que en una oportunidad le había enviado un mensaje cuando ella organizó una convocatoria para encontrar novio: "Ella estaba haciendo el sorteo de buscar un novio y le mandé un mensaje, pero fue una chance", contó. Sobre aquella conversación, reconoció: "Sí, hablamos. Fue divertido".

Durante la charla, el actor también destacó el atractivo de Marta Fort y la definió como "una de las mujeres más lindas de Argentina". Cuando le preguntaron si existía algo más que compañerismo o si todo podía ser una construcción frente a las cámaras, respondió con humor: "¿Vos pensás que si fuese mentira, yo te diría que es mentira?". Además, dejó abierta la posibilidad de volver a escribirle si el certamen para buscar pareja se reabriera: "¿Está abierto de vuelta el certamen? Ah, bueno, por ahí sí, por ahí le mando". Por ahora, Nazareno Casero definió a la creadora de contenido como una buena compañera y no confirmó un romance.