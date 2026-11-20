Antonela Roccuzzo volvió a demostrar su debilidad por los diseños que dejan los hombros al descubierto y se robó todas las miradas en las redes sociales. La empresaria eligió un vestido negro con escote halter para asistir a un exclusivo encuentro de Carolina Herrera, donde los grandes protagonistas fueron La Bomba, la nueva fragancia de la firma, y la apertura de una boutique en el Miami Design District.

Antonela Roccuzzo

Antonela Roccuzzo deslumbró en Miami con un vestido negro de escote halter y stilettos

Para el evento, Antonela Roccuzzo eligió un vestido negro largo, al cuerpo y escote halter, que dejó los hombros al descubierto. El diseño, de líneas simples y con frunces en la cintura, se destacó por su elegancia y por el juego de aberturas en la parte superior.

Antonela Roccuzzo deslumbró con su look total black

La empresaria completó el estilismo con stilettos negros en punta, una pequeña cartera de mano y joyería delicada: un collar brillante y aros pequeños plateados. Además, llevó el pelo suelto, con ondas naturales y raya al costado, mientras que el maquillaje acompañó la propuesta con tonos cálidos y labios en una tonalidad nude.

Durante la velada, la influencer también posó con el frasco de La Bomba, la fragancia que inspiró la celebración. En una de las imágenes se la vio sosteniendo el perfume, cuyo envase rojo con forma de flor se convirtió en uno de los protagonistas de la campaña. Además, compartió una foto junto a Wes Gordon, director creativo de la casa de moda, a quien agradeció por la invitación y por una noche que definió como mágica.

Antonela Roccuzzo dio cátedra de estilo con su look: vestido negro y stilettos

Antonela Roccuzzo y su fanatismo por el escote halter

La elección no fue casual. El escote halter es uno de los recursos que Antonela Roccuzzo viene incorporando con frecuencia a sus estilismos, tanto para eventos de etiqueta como para propuestas más relajadas. Su diseño, que se ajusta alrededor del cuello y deja los hombros al descubierto, aporta protagonismo a la parte superior de la silueta y permite jugar con diferentes largos y volúmenes.

La empresaria combina el escote halter tanto en vestidos de gala como en propuestas más relajadas

En los últimos meses, la empresaria lo llevó en distintas versiones: desde vestidos negros de noche con líneas minimalistas y tiras cruzadas hasta conjuntos de dos piezas y monos monocromáticos en tonos neutros. También apostó por diseños de crochet blanco con volados, una alternativa más descontracturada que demuestra la versatilidad de esta moldería.

Halter, el escote favorito de Antonela Roccuzzo

Con su nueva aparición en Miami, Antonela Roccuzzo vuelve a confirmar su afinidad por un escote que atraviesa distintas temporadas y se mantiene entre las opciones elegidas por las figuras internacionales. Una vez más, el negro y las líneas depuradas fueron sus aliados para una noche de moda en la que combinó elegancia, sensualidad y una de sus tendencias favoritas.