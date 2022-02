Se disputó el Beach Games Series 2022 en Pinamar

Con la conducción de Micu Barone y Manu Dons, también organizador del certamen, se llevó a cabo el “Beach Games Series 2022”. “El evento estuvo muy bueno. Me pareció muy bien elaborado. Nunca dijimos dónde iba a ser y se fue juntando un montón de gente. Empezó a haber tribuna y nosotros vivimos todo al 100 por ciento”, dijo Mathías Coker Vasile a Peek Latam, uno de los productores de la jornada, junto con TelpinTV, canal de televisión local, que se está empezando a sumar a la comunidad gamer en la costa atlántica.

Además, en relación al tema, el streamer de la comunidad de La Planta Baja agregó: “A mí me encanta cada vez que hacen cosas así, que unen a toda la comunidad, porque siento que es como un propulsor para que tiremos todos para el mismo lado, nos llevemos bien y no haya bronca entre gente del mismo ambiente. Me parece hermoso poder aportar y participar de estos tipos de eventos. Es una locura”.

Por otra parte, Coker confesó que todos quedaron muy conformes con el resultado obtenido y adelantó que el año que viene él con su grupo, van a organizar otro evento que esté a la altura: “Por toda la gente que reclutamos, me parece que el año que viene la comunidad de La Planta Baja va a estar haciendo un evento muy picante en Pinamar”.

La pareja de la Golosina, como se hicieron llamar Coker y Santutu, se consagró campeona de esta primera edición. “Nosotros fuimos sin practicar, nadie sabía jugar en el evento. Con Santi le metimos un rato antes. Lo que nos ayudó a ganar fue que le comimos la cabeza al rival. Los empezamos a verduguear y le terminamos ganando. Fue un eventazo, la pasamos muy bien”, concluyó Vasile. ¿Querés saber lo mejor del contenido streaming de Twitch? Enterate en PEEK Latam.