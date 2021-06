Gladys Florimonte fulminó a Cinthia Fernández en La noche de Mirtha

Invitada en La Noche de Mirtha, Gladys Florimonte se refirió a la candidatura de Cinthia Fernández como diputada. Molesta con la idea, la actriz amenazando con dejar el país.

“No, dejame de joder… Si Cinthia es diputada me voy del país. Basta, seamos serios… ¿Yo voy a ser senadora?”, sorprendió Glayds Florimonte con sus declaraciones.

Gladys Florimonte también reconoció en el ciclo conducido por Juana Viale, que debió vender sus cosas para subsistir.

“A mí la política no me interesa. Yo nací en cuna peronista. Sí, quise un cambio. Si me preguntas, no votaría a ninguno. Yo tuve que chicarme. Tenía dos autos”, se sinceró Gladys.

“Pude laburar en el verano, sobreviví con eso. Pero me jorobó. Quería viajar y me tuve que comer esa plata”, agregó Florimonte en La noche de Mirtha.

“Esta pandemia nos toca a todos”, remarcó la actriz.

Cinthia Fernández confirmó que será candidata a diputada

La semana pasada, Cinthia Fernández confirmó en Los Ángeles de la mañana que será candidata a diputada. A principio de año contó que estaba interesada en dar sus primeros pasos en la política y finalmente la propuesta formal llegó.

"La semana pasada estaba como todo muy parado y suspendido, pero estamos trabajando en silencio. Si no parece como todo cholulo y mediático", comenzó diciendo Cinthia Fernández.

"Voy a ser candidata a diputada, voy por el lado de la mujer. Estaba hablando Irma Roy, que fue una gran pionera y logró un montón de cosas, el tema es que a nadie le interesa, sobre todo de mujer", aseguró haciendo hincapié en cómo será su trabajo.

"¿Por qué yo no puedo dar mi visión o mi opinión en cuánto a las vivencias? Quién más mierda ha vivido que yo, a todo lo que es referente a la mujer. a la cuota alimentaria. Son nichos que no se atacan porque no le interesan a nadie, porque no dan ganancia de ningún tipo", remarcó Cinthia Fernández, remarcando el camino que llevar a la hora de la campaña.

