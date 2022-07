Ibai habló sobre su pérdida de visión

Los problemas de vista para Ibai Llanos no son algo nuevo en su vida. Luego de confesar que tiene una ceguera parcial en su ojo izquierdo derivada de una infección de herpes cuando era pequeño, el streamer vasco contó sobre las pruebas oculares a las que tuvo que ser sometido. Estas confirmaron sus problemas de visión, pero también demostraron que ya no solo estaría afectado el ojo izquierdo, si no también el derecho. Actualmente Ibai tiene un 10% de visión en el ojo izquierdo, que se uniría a los inconvenientes en el derecho que le están surgiendo actualmente.

"Hay muchas dudas de todo, no entiendo muy bien lo que está ocurriendo", dijo el creador de contenido español. En la más actual se confirmó que la causa no fue la infección del herpes como había comentado en su directo de marzo. Tal es así, que el fundador del equipo de deportes electrónicos KOI tuvo que retrasar su transmisión del pasado miércoles en Twitch por realizarse durante el día pruebas médicas, en las que le dilataron ambos ojos.

Escuchá a Ibai:

"Me ha mandado a hacerme una resonancia magnética de la cabeza, que ya me hice hace cuatro años y medio", confesó Ibai a sus seguidores. Ante este panorama, el streamer decidió tomar la decisión de sedarse antes de hacerse el estudio. Por otra parte, comentó que le dieron la opción de recetarle Diazepam, pero que finalmente irá a la consulta de una anestesista para ver su situación. “Si alguien cree que puede tener algún tipo de solución, que me avise”, agregó.

Para dar por finalizado el tema, le dio tranquilidad a sus fanáticos y aclaró: “El tema del tumor y demás amigos es lo que les he dicho, yo no tengo ningún tipo de tumor en la cabeza. Tranquilos. Solamente es una pequeña posibilidad que puede llegar a ocurrir y que obviamente en la resonancia magnética te lo dice. Pero por favor que nadie diga Ibai tiene un tumor, se ha muerto porque es un tema serio y que afecta a muchas personas. Yo les informaré como estoy, una vez que tenga los resultados y quiero pasarlo con todos ustedes con una canción de Boca de fondo”.

No hace falta que veas todo el día Twitch para enterarte de las noticias. Seguí a PEEK Latam.