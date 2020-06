La dramática confesión de Katy Perry

El 2017 fue tal vez, el peor año en la vida de Katy Perry. Su carrera como cantante ya se había consolidado y nada hacía temer lo peor. Cada post de Katy, cada nuevo video y cada presentación, generaba un revuelo virtual y personal que siempre ascendía a millones.Todo era éxito, ganancias y alegrías.

El presente era perfecto y tenía además la dosis del amor. Estaba súper enamorada de Orlando Bloom, con quien imaginaba su familia, en un futuro. Pero todo se derrumbó como un castillo de naipes. De un día para el otro recibió todos los cachetazos que nunca hubiera imaginado: Su disco "Witness" habia vendido 10 veces menos que el anterior: "Prism". Esto, además de un descenso brusco en sus ingresos, generó también el apartamiento de un montón de sponsors que le significaban una cantidad de dinero similar al producido por el disco. Para coronar este momento, Katy rompió con su pareja.

"Mi carrera subía y subía, luego llegó el cambio que no fue tan grande visto desde afuera pero para mi fue un terremoto", dijo la artista estadounidense en una entrevista radial con Radio Sirius XM y continuó. "Lo había dado todo y eso me partió a la mitad. Todo fue depresión y una profunda tristeza. Había roto con mi novio, que ahora es el futuro padre de mi bebé y estaba emocionada por volar alto en mi álbum. Pero no volé alto. Me estrellé", sostuvo la cantautora que actualmente se encuentra embarazada de Bloom.

Katy contó que se refugió en la fe y eso la salvó de lo peor: "Es lo que me salvó la vida porque si no me había revolcado en mi propia tristeza y probablemente había saltado": Katy Perry también dijo que durante toda su vida acarreó duros problemas de salud mental.

Esa oscura etapa contrasta con su presente, reconciliada con Bloom, ambos esperan la llegada del primer hijo de la pareja y ahora, su carrera como cantante, ocupa otro plano.