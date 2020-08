La palabra de Evelyn Von Brocke tras la separación de su ex, Fabián Doman

La noticia de la separación de Fabián Doman y Laura de Lillo sorprendió dado que hace menos de un año la ahora ex pareja pasó por el registro civil para hacer la unión civil.

La ex esposa del periodista, Evelyn Von Brocke, dialogó en exclusiva con Caras y reflexionó al respecto: "La verdad es que no es mi tema. no es mi injerencia. Es el padre de mis hijos y con él tengo una muy buena relación.

Nos consultamos cosas de los chicos y algunas dudas que tengamos acerca de la profesión", dijo la periodista que transita un gran presente y está casada desde hace 3 años con el doctor Juan Viaggio.

Fabián y María Laura se conocieron en una Gala de la Revista Caras, hace 3 años y el flechazo fue mutuo. Estuvieron dos años de novios y después dieron el gran paso. Sin embargo, en plena cuarentena, decidieron separarse.

Panelista del ciclo "Cortá por Lozano", Evelyn relató: "Con Fabián tenemos un muy buen vínculo, aunque tampoco es que hablemos muy seguido sino cuando hay algo muy puntual" y respecto de la ruptura de su ex dijo: "No me sorprende porque lo intuí en una conversación que tuve hace 3 semanas con él y le pregunté si estaba bien", manifestó.

Y siguió: "Creo que él está muy abocado a su profesión. Tiene horarios muy jorobados. Se levanta muy temprano y eso genera un sistema y un ritmo que te hace tener que dormir siesta o descansar en determinados horarios".

Para finalizar, Von Brocke aseguró: "Se llevaban muy bien así que tal vez no sea definitivo. María Laura es muy copada y éramos una buena familia ensamblada".