Inés Rivero sobre su terrible enfermedad: "Dicen que no se cura, pero yo me voy a curar"

Habla con calma, como si estuviera refiriéndose a otra persona. Sin embargo, María Inés Rivero, cuenta lo que desde hace un año, está padeciendo en carne propia.

En diálogo con el programa Informados a la mañana, en América TV, la modelo contó su situación: "Ahora estoy bien. Lógicamente me cambió la forma en que voy a vivir mi vida porque tuve que hacer muchos cambios como meditar, hacer yoga, cuidarme con la dieta y cosas específicas para quitar el stress de la vida, por eso borré a muchas personas de mi vida", comenzó su relato y siguió: "Es una enfermedad inmunológica que está en el sistema nervioso central. Tiene que ver con la mielina que se deshace y se produce una cicatriz".

Inés relata el tema con gran conocimiento: "Me empecé a dar cuenta porque tenía la parte derecha de mi cuerpo más débil, en el gimnasio sentía mucho menos fuerza de ese lado y me temblaba el ojo" y continuó: "Fui primero a una dermatóloga porque mi piel produjo un cambio y fue ella quien me derivó a un neurólogo".

Con una notable calma, Rivero detallaba cada paso de su vida desde el diagnóstico, ante Guillermo Andino y sus panelistas Pía Shaw, Diego Esteves Rezende, Luis Ventura y Mercedes Mendoza:"El médico, al principio, pensó que no tenía nada porque me veía bien y no se notaba nada a simple vista. Me mandó a hacer una resonancia, y ahí se vieron 2 lesiones. Una en el cerebro y otra en la parte torácia".

Inés relata que había atravesado un año muy difícil. Que el paso del Huracán Irma le había producido mucho stress, que estaba sola en Miami y no había vuelos para Buenos Aires y su casa se había llenado de humedad por lo que tuvo que irse de ahí.

En otra parte de la entrevista Inés dice que si bien no se sabe mucho acerca de la enfermedad, parece no ser algo genético, aunque sí está conectado con el stress y tal vez pudo haber sido alguna situación puntual que la empujó a que esto pasara.

"Al principio no le dije nada ni a mi mamá ni a mi hija Maia porque era mucha información junta y muy fuerte, por eso esperé a que me hagan la punción y cuando me dio positivo ahí recién se los conté" y agrega: "Con mi actual novio estuvimos 3 años juntos y cuando nos separamos fue cuando me empezó a pasar esto. Cuando volvimos a estar juntos, le conté mi situación de salud y fue gratificante saber que va a haber otra persona que está ahí con vos, no importa qué pase o si voy a estar en silla de ruedas".

Ante la pregunta de Andino de cómo convivir con una enfermedad incurable, Rivero fue categórica. "Dicen que no se cura, pero yo me voy a curar".