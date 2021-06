More Rial contó que la mantiene Jorge y aseguró que quiere trabajar en los medios

Instalada en Córdoba desde principios de la temporada de verano, More Rial, respondió a sus seguidores de Instagram las preguntas "copadas" que le hicieron, y sorprendió cuando una de estas fue: "Te gustaría ser angelita". More, segura contestó: "Si obvio, todo puede ser en esta vida, igual hay alto equipo ahí!" y, sin dudarlo, se dirigió a Ángel de Brito: "No sé qué opinas vos angelito", y le tiró un beso a la cámara, arrobando además al conductor para que le llegue el mensaje.

More Rial que tiene más de un millón de seguidores en Instagram, aprovechó la oportunidad para contar que no está de novia "solterita sola" dijo, además contó que participaría de un reality, como podrías ser MasterChef o el Bailando.

Entre las tantas cosas que la gente quería saber de ella también estuvo quien le preguntó si pensaba estudiar o seguir una carrera universitaria y sorprendió la respuesta de la hija del periodista al contar que está estudiando Marketing y publicidad digital. Además, en ese mismo espacio, More Rial dijo que la mantiene su papá.

“Para todos los que no tengan vida, para todos lo que rompen las pelotas, obviamente ¡Sí, me mantiene mi papá pero aparte estudio! Así que mil besos y al que no le guste, que no me miré”

Otra de las preguntas estaba orientada a saber si estaba a favor de la despenalización del aborto y con un aplomo y madurez, contestó segura: "Yo defiendo a las dos vidas pero cada uno es dueño de hacer con su cuerpo lo que quiera", demostrando su amplitud de pensamiento.

En relación a Jorge Rial, tampoco faltó quien quiera saber al respecto: "Qué opinás de los boludazos que hablan de tu papá". La influencer, demostrando que la relación con su padre atraviesa un buen momento contestó: "No opino porque son boludos. Eso es lo único que son. Ojalá tuvieran la trayectoria que tiene él como para venir y decir algo" y finalizó: "No digo más nada del tema. Cada uno sabe, dice y hace lo que se le canta el culo". Clarísima.

Ahora, habrá que esperar la respuesta de Ángel de Brito para ver si le interesa incorporarla al panel del LAM con una panelista que sin duda dará que hablar y no se quedará callada.

El mal momento de Jorge Rial: More Rial dedicó un emotivo mensaje a su papá

Jorge Rial renunció de manera sorpresiva a TV Nostra el viernes por la noche, en medio de un conmovedor discurso.

Lo cierto es que, después de esta rotunda decisión, More Rial manifestó su apoyo a su papá con un emotivo mensaje en sus redes. "Te amamos tatita, siempre con vos", expresó junto a una imagen en la que aparece el periodista durmiendo con su hijo Francesco.

LP