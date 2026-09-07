Dieron a conocer el primer parte médico de Mirtha Legrand

Mirtha Legrand se encuentra internada en el Sanatorio Mater Dei de Buenos Aires. La leyenda de la televisión mundial, ingresó en la mañana de este lunes al centro de salud, generando una gran preocupación. Finalmente, en horas del mediodía, se conoció el primer parte médico oficial, que aclara la situación por la que está pasando.

El estado de salud de Mirtha Legrand

Mirtha Legrand ingresó al Sanatorio Mater Dei en la mañana de este lunes, después de un fin de semana en el que se habia visto obligada a suspender las grabaciones de su programa por recomendación médica, a partir de un estado gripal. En horas del mediodía, las autoridades del centro de salud dieron a conocer el primer parte médico desde su ingreso, intentando aclarar la situación y dando un cuadro más amplio del momento que pasa la Diva de la televisión mundial.

Mirtha Legrand.

"La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta mañana a nuestro Sanatorio cursando un cuadro respiratorio bronquial", se puede leer en el comunicado, firmado por el Doctor Enrique Echagüe, Director médico del Sanatorio Mater Dei. Seguido a eso, explican que se encuentra internada en una sala común y que permanecerá allí "para completar estudios y continuar con el tratamiento médico correspondiente". "Su familia agradece a todos por las muestras de afecto y respeto durante la internación de Mirtha", agregan.

Por último, el escrito habla de los pasos que seguirán y dejan claro la asiduidad con la que se comunicarán con la gente . "De no mediar cambios, el día miércoles emitiremos un nuevo parte médico, siendo este el único medio de comunicación del Sanatorio Mater Dei", concluyen.

El parte médico oficial sobre la salud de Mirtha Legrand.

De esta manera, el Sanatorio Mater Dei dio su primer parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand. La Diva se encuentra internada en una sala común, a la espera de los resultados de sus estudios, que permitrán encarar de la mejor manera posible el tratamiento. De no mediar inconvenientes, el próximo miércoles se conocerá un nuevo informe.