Mirtha Legrand permanece internada: qué le pasó y cómo se encuentra

Mirtha Legrand es la máxima diva de la televisión argentina y una leyenda viviente del espectáculo a nivel mundial. Con una trayectoria inigualable que comenzó en la época de oro del cine nacional, logró consolidar las famosas mesazas como el ciclo más longevo de la pantalla chica conducido por una sola persona. Sin embargo, la alarma se encendió el pasado viernes cuando se supo que no pudo grabar el último programa de su ciclo debido a un sorpresivo malestar. La preocupación generalizada escaló rápidamente en el mundo del entretenimiento hasta que este lunes 7 de septiembre se confirmó su internación en un centro de salud.

Mirtha Legrand

Mirtha Legrand internada: la palabra de Marcela Tinayre

Como todos los viernes, Mirtha Legrand y Juana Viale graban sus programas en eltrece, y para este fin de semana se esperaba el gran encuentro entre Ana Rosenfeld y Eva Marcovecchio, representantes de Wanda Nara y Mauro Icardi respectivamente. Sin embargo, las alarmas se encendieron cuando los medios de comunicación dieron a conocer que la Chiqui no había llegado a grabar debido a que se encontraba enferma. Los usuarios de las redes sociales no tardaron en pronunciarse preocupados, y fue el mismo Ángel de Brito y Marcela Tinayre quienes hablaron del estado de salud.

Por un lado, la hija de la diva salió a explicar qué le sucedió y, en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen, dijo: “Está un poco engripada, yo estoy almorzando con ella. Juana va a hacer el programa”. Por el otro, el conductor expuso en su comunidad de Instagram que había logrado hablar con ella y que se encontraba en recuperación. Como cita textual de sus conversaciones, Mirtha expuso: “Mejorando de a poco”. El fin de semana se mantuvo en silencio, lo que muchos de sus seguidores apuntaron a que se trataba de su resguardo. Sin embargo, el lunes 7 de septiembre se dio a conocer que había sido internada por precaución lo que generó atención.

La primera en exponerlo fue Analía Franchín, y contó en A la Barbarossa (Telefe) sobre esta situación, calmando la situación y explicando que se trataría de una medida 'preventiva'. "Estaría con una bronquitis y su médico de cabecera, le recomendó un reposo total. En las últimas horas, sin embargo, tuvieron que ingresarla a la Clínica (Sanatorio Mater Dei) donde está monitoreada y más controlada". De la misma manera, varios periodistas avalaron la información. En conversación con CARAS, Marcela Tinayre confirmó que se trataba de una bronquitis y expuso: “Fue para controlarse. Ya lo hizo en abril este año. Sale mucho y toma frío”.

Mirtha Legrand

El año de Mirtha Legrand

En aquel mes, guardó un estricto reposo domiciliario debido a un cuadro de bronquitis aguda. Aunque en ese momento surgieron rumores y preocupación, la afección respiratoria fue tratada en su casa con antibióticos. Este cuadro la mantuvo alejada de la televisión durante tres semanas, siendo reemplazada en la conducción de sus programas por su nieta, Juana Viale, tal como ocurrió este fin de semana. Posteriormente, la diva regresó completamente recuperada a la pantalla el 9 de mayo, y con más energías que nunca.

Mirtha Legrand

Mirtha Legrand es una de las conductoras más importantes de la televisión argentina. Su reciente internación preocupó a todos, y por eso los medios de comunicación y su círculo más cercano se encargó de explicar la situación. De esta manera, los usuarios se mantienen atentos a las actualizaciones para ver el regreso de la diva en su clásico programa de entrevistas y con mesazas de lujo.

A.E