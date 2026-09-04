Mirtha Legrand vuelve a suspender sus programas: qué se sabe sobre su estado de salud

Mirtha Legrand suspendió la grabación de su programa en eltrece por un problema de salud. En las últimas horas, se conoció que la diva atraviesa un cuadro gripal y por indicación médica debió quedarse en su casa. Además, confirmaron que Juana Viale, su nieta, la reemplazará en su clásica cena televisiva.

Mirtha Legrand canceló la grabación de su programa por problemas en sus salud

Como todos los viernes, Mirtha Legrand y Juana Viale graban sus programas en eltrece, sin embargo, la diva tuvo que cancelar la grabación de su programa debido a un cuadro gripal y por indicación médica de reposo, por tal motivo permaneció en su domicilio. Ante esta situación, su nieta asumió también la conducción de La noche de Mirtha, además de realizar su propio ciclo, Almorzando con Juana.

Mirtha Legrand suspendió la grabación de su programa por un cuadro gripal.

De acuerdo a lo que pudo saber CARAS, las invitadas para La Noche de Mirtha son las abogadas Ana Rosenfeld y Eva Marcovecchio, representantes de Wanda Nara y Mauro Icardi respectivamente. La periodista Karina Iavícoli, integrante de LAM y Luciana Rubinska, quienes se enteraron en el momento que la legendaria conductora no iba a estar y que en cambio el mando de la conducción lo tomó Juana Viale.

Juana Viale reemplazará a Mirtha Legrand en su programa.

Qué dijo Marcela Tinayre sobre el estado de salud de Mirtha Legrand

En las últimas horas se generó una gran preocupación por la salud de Mirtha Legrand. Es por eso que su hija, Marcela Tinayre, salió a explicar qué le sucedió y en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen dijo: “Está un poco engripada, yo estoy almorzando con ella. Juana va a hacer el programa”.

La decisión de que Mirtha no concurriera a los estudios fue tomada como medida preventiva. Debido a su edad y a la necesidad de evitar que el cuadro se agravara, la conductora optó por quedarse en casa y cumplir con el reposo indicado. De esta forma, Juana Viale se convertirá nuevamente en la figura central de la noche del sábado, en una emisión que tendrá como eje uno de los conflictos mediáticos más comentados de los últimos meses.

Mirha Legrand

No es la primera vez que Mirtha Legrand debe apartarse temporalmente de la pantalla por motivos de salud. En mayo pasado estuvo tres semanas ausente debido a una bronquitis que le dificultaba hablar con normalidad. El cuadro se intensificó luego de una salida al teatro y de la exposición al aire acondicionado, por lo que debió realizar un tratamiento con antibióticos y cumplir reposo en su hogar antes de retomar sus actividades.