Wanda le respondió con un duro mensaje a la “China” Suárez

El miércoles por la tarde, María Eugenia Suárez se descargó en Instagram con varias historias, donde aclaró que en el escándalo en el que se la involucra con el futbolista Mauro Icardi, ella es la engañada y no la “zorra”. Esto pareció no convencer a Wanda, quien minutos más tarde le saltó a la yugular.

La primicia la tuvo el programa “Spam”, de Peek Latam, porque en el momento que las conductoras la Queen y Martina Lupardo leían las declaraciones de la actriz, Wanda Nara salió con los tapones de punta a responderle. La reacción incluyó un duro insulto que pone en tela de juicio toda su extensa descripción.

“Lo que está sucediendo hoy tiene detrás una historia mucho más grande y profunda, de la que seguramente muchas mujeres van a sentirse identificadas. Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre su palabra, que estaban separados, separándose o que no había conflictos”, dijo la “China” Suárez defendiéndose.

El WandaGate parece no tener fin porque Wanda, quien no se calla nada, le contestó: "De mi familia me encargo yo. De las putitas la vida misma", y aprovechó para dejar en claro que el collage de fotos que acompañaba su respuesta es con imágenes de los últimos tres meses. Desmintiendo todo tipo de crisis, como describió la actriz en sus historias.