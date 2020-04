Clima astrológico para el viernes 17 de abril

Escorpio en busca de seguridades. Necesitas demostraciones de afecto y esta bueno pedirlo. Se hace presente una revisión de la historia personal, las raíces, los ancestros. Somos nuestros orígenes, no podemos desprendernos de nuestro árbol. Piscis con Neptuno, emociones que vienen y van, mucho pensar, historias de ex novios, reencuentros, whats app. Todo esta cambiando. Todo se está acelerando y los procesos van a mil. La clave encontrar nuestro centro, el equilibrio.

HOY ES TORMENTA RITMICA AZUL en el Calendario Maya

Las SEÑALES son claras: "si te vivis dando la cabeza contra una MISMA pared, significa que esa no es una PUERTA, es una pared. No trates de convertir las paredes en puertas, escucha las señales (excepto que te gusten los moretones en la frente). TODO ESTA EN ORDEN. El mundo es caótico, todo puede parecerte, en apariencias, patas para arriba. Pero hay un orden invisible en todas las cosas, aún cuando no podamos verlo desde nuestra pequeña perspectiva. Siempre me repito esto cuando me siento enredado en una trama, como el de la telaraña, de la que no se como escapar. Entonces recuerdo volver a mi centro y ahí empiezo a comprender que cada pieza del rompecabeza está en su lugar.

AFIRMACIÓN DEL DÍA

Escucho mi Voz Interior, ella construye puentes y abre puertas.