Eclipse Luna de Trueno: así afecta a tu signo el domingo 5 de julio

En el día de hoy la luna continúa en su fase llena en Capricornio y se presenta un eclipse en el mismo signo. Esto se da en conjunción con Mercurio retrógrado en cuadratura a Marte. Por otras cuadraturas que también se dan por estos momentos en el cielo, es probable que la energía se sienta de reflexión y mirar hacia atrás.



Son días de introspección y de identificar emociones: qué nos pasa y en relación a qué. Pero no de una manera "melancólica" (que podría presentarse con las vibraciones más bajas) sino de entender que todo lo pasado fue necesario. Fue importante atravesar un proceso para que llegue algo que se esperaba mucho, desde hace tiempo.



Pero estos comienzos no se verán reflejados de inmediato, sino que todo comenzará a acomodarse gradualmente. No se olviden que los grandes cambios necesitan ir paso a paso. Así como una flor no florece de un día para el otro, lo mismo pasa con nosotros. Todo cambio necesita una maduración, así que no se dejen ganar por la ansiedad ni por la frustración. El eclipse viene a marcar el inicio, más no será ya pero se siente como un bálsamo.

Sagitario, Aries, Leo se verán influenciados de forma positiva por el impulso que les da Marte. Escorpio y Tauro también se verán beneficiados y fluyen de manera armónica con la energía. No así, Acuario, que si bien no recibe su influjo de manera directa, lo afectará de forma leve.

La conjunción Plutón-Júpiter en los últimos grados de Capricornio, afectarán a Capricornio, Aries, Libra y Cáncer de una forma un poco menos "fluída": es decir que deberán apostar a la creatividad para dar impulso a sus deseos. Va a costar un poco más pero terminará llegando.

Asimismo, Neptuno les traerá un poco de confusión a los signos de Sagitario, Piscis, Géminis y Virgo. Manéjense con cuidado.