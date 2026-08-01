¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 1 de agosto de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 1 de agosto de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

El mes comienza con una dosis extra de energía para concretar proyectos que venías postergando. En el amor, una conversación sincera fortalecerá un vínculo importante. En lo laboral, evitá actuar por impulso y escuchá otras opiniones.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Será un día ideal para disfrutar de los pequeños placeres y compartir tiempo con quienes más querés. Una noticia relacionada con el dinero o un proyecto personal podría entusiasmarte. Priorizá el descanso.

Tauro | Horóscopo

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

La comunicación será tu gran aliada. Es un buen momento para resolver malentendidos y abrir nuevas puertas, tanto en el trabajo como en el plano sentimental. Una invitación inesperada cambiará tus planes.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Tu intuición estará más fuerte que nunca. Escuchá lo que sentís antes de tomar decisiones importantes. En el amor, habrá gestos que valdrán más que las palabras. Aprovechá para conectar con tu lado más creativo.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Con el Sol iluminando tu signo, te sentirás protagonista. Es una jornada para confiar en vos mismo y animarte a dar ese paso que venís pensando. En el plano afectivo, alguien podría sorprenderte con una demostración de cariño.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

El sábado será perfecto para ordenar ideas, espacios y prioridades. Resolver un pendiente te dará tranquilidad. En el amor, no busques respuestas inmediatas: algunas situaciones necesitan tiempo para acomodarse.

Virgo | Horóscopo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Las relaciones ocuparán el centro de la escena. Un encuentro con amigos o familiares renovará tu ánimo. En el trabajo, una propuesta interesante podría comenzar a tomar forma en los próximos días.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Tu determinación será clave para alcanzar un objetivo. Evitá cargar con responsabilidades que no te corresponden. En el amor, una charla pendiente ayudará a dejar atrás viejas diferencias.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Las ganas de salir de la rutina marcarán el día. Un paseo, un viaje corto o una actividad diferente te llenarán de inspiración. También será un buen momento para planificar proyectos a futuro.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

La paciencia será tu mejor herramienta. Aunque algunas cosas avancen más lento de lo esperado, todo irá encontrando su lugar. En el plano económico, conviene actuar con prudencia antes de hacer gastos importantes.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Las ideas originales estarán a la orden del día. Es una excelente jornada para iniciar algo nuevo o retomar un hobby que habías dejado de lado. En el amor, una sorpresa romperá con la rutina.

Acuario | Horóscopo

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Tu sensibilidad será una fortaleza si lográs canalizarla de manera positiva. Dedicá tiempo a actividades que te hagan bien y rodeate de personas que sumen tranquilidad. Una buena noticia llegará antes de terminar el día.