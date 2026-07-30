Mica Argañaráz marca tendencia con los 4 looks que dominan la temporada: del pantalón paper bag al tapado oversize

Mica Argañaráz volvió a posicionarse como una de las grandes referentes de la moda internacional al convertirse en la imagen de la nueva colaboración entre H&M y Wardrobe.NYC. La producción reúne cuatro estilismos que reflejan algunas de las tendencias más fuertes de la temporada, con una propuesta basada en el lujo silencioso, las líneas minimalistas y los básicos elevados.

Mica Argañaráz

La campaña también cobra especial relevancia porque todo indica que H&M desembarcaría en la Argentina con la apertura de un local en un shopping porteño. En ese contexto, la colección protagonizada por Mica Argañaráz despierta aún más expectativa entre los seguidores de la firma y pone el foco en las tendencias que llegarán a dominar el guardarropa de los próximos meses.

El pantalón paper bag vuelve con una estética relajada

El primer look de Mica Argañaráz tiene como protagonista un pantalón negro de silueta paper bag, de tiro alto, cintura fruncida y corte amplio, una prenda que recupera fuerza esta temporada por su comodidad y versatilidad. Se combina con un buzo corto negro con cierre frontal y capucha, que deja ver una franja blanca en la cintura para aportar contraste.

Mica Argañaráz deslumbró con su pantalón paper bag

La minifalda y las botas elevan los básicos

En el segundo estilismo, Mica Argañaráz apostó por una minifalda negra de líneas rectas junto a una remera blanca de hombros marcados, superpuesta sobre una prenda negra de mangas largas. El juego de capas aporta profundidad a un conjunto de estética minimalista. El gran protagonista del look son las botas altas negras con textura brillante y punta descubierta, un diseño que transforma un outfit de básicos en una propuesta mucho más audaz y moderna.

Mica Argañaráz y las botas que elevan cualquier look

El tapado oversize reafirma su reinado en invierno

Otro de los conjuntos estuvo encabezado por un tapado negro oversize de doble abotonadura, una de las prendas infaltables de la temporada invernal. Mica Argañaráz lo lleva abierto sobre un conjunto de sastrería relajada integrado por un pantalón amplio y una camisa celeste. La combinación refuerza la tendencia del power dressing con siluetas holgadas y hombros estructurados, demostrando que los abrigos XL siguen siendo una apuesta segura para los días de frío.

Mica Argañaráz posó con un tapado oversize

El vestido negro se reinventa con volúmenes

Para completar la producción, Mica Argañaráz luce un vestido negro de inspiración lencera, de silueta larga y finos breteles, una prenda clásica que adquiere un aire más contemporáneo al combinarse con una campera negra anudada a la cintura. El estilismo se completa con zapatos de taco de tiras finas, manteniendo la estética minimalista de la colección.

Mica Argañaráz brilló con un vestido negro

Así, más allá de la colaboración con H&M, Mica Argañaráz reafirma su influencia dentro de la industria textil al convertir cada uno de estos estilismos en una clara declaración de tendencias.