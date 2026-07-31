Nicole Neumann mostró cómo combinar un conjunto deportivo con un trench y marcar tendencia

Nicole Neumann, es una de las modelos más importantes de la Argentina y siempre está a un paso adelantado de la moda. En las últimas horas, la conductora volvió a marca tendencia con su reciente publicación en sus historias de Instagram, donde mostró cómo combinar un conjunto deportivo con un elegante trench, logrando un estilo chic, cómodo y a la vez moderno. La conductora sorprendió a sus seguidores con su versatilidad y el buen gusto.

Nicole Neumann causó furor con su abrigo

En su publicación, Nicole Neumann lució un largo abrigo trench marrón, una pieza imprescindible en cualquier guardarropa que nunca pasa de moda. La elección del color marrón aporta calidez y elegancia, mientras que su corte overcoat clásico permite adaptarse a diferentes estilos y ocasiones.

Nicole Neumann//Instagram

La modelo combinó a la perfección un clásico trench con un toque lúdico y fresco, logrando un conjunto que destaca por su originalidad. La prenda, de color neutro, fue complementada con un suéter en tonos crema que presenta un gráfico de un oso de peluche, detalles en azul y un diseño que aporta un aire inocente y divertido. Este toque desenfadado rompe con la formalidad del trench, creando un equilibrio perfecto entre elegancia y creatividad, ideal para quienes desean darle un giro divertido a su estilo cotidiano.

El conjunto deportivo de Nicole Neumann que deslumbró a sus seguidores

El outfit que usó Nicole Neumann se completa con unos pantalones beige de pierna ancha, decorados con rayas blancas laterales, que aportan comodidad y un toque deportivo. La elección de las prendas holgadas y los detalles en las rayas laterales enfatizan la tendencia athleisure, una corriente que fusiona moda deportiva con el estilo urbano y sofisticado. Finalmente, Nicole eligió unas zapatillas en tonos claros que refuerzan la sensación de confort y practicidad, ideales para el día a día sin perder el toque chic.

Nicole Neumann//Instagram

Este look ejemplifica a la perfección cómo incorporar prendas deportivas en un estilo más formal o elegante, una tendencia que ha ganado terreno en los últimos años. La clave está en jugar con los contrastes: un abrigo clásico combinado con prendas casuales y cómodas. La elección del suéter con un gráfico divertido y los pantalones holgados demuestra que la moda no tiene que ser siempre seria, sino que puede reflejar personalidad y buen humor. Además, la paleta de colores neutros y suaves permite que cada pieza destaque sin sobrecargar el conjunto.

Nicole Neumann//Instagram

De esta manera Nicole Neumann ha sabido cómo marcar tendencia con un estilo que combina lo mejor de ambos mundos: la elegancia clásica y la comodidad moderna. Sin duda, su look se convertirá en referencia para quienes desean apostar por outfits versátiles y llenos de personalidad, demostrando que el buen gusto y la practicidad pueden convivir perfectamente en un mismo conjunto.