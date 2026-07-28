¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 28 de julio de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 28 de julio de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

La energía del día te impulsa a tomar decisiones que venías postergando. En el trabajo, una propuesta inesperada podría abrirte una nueva puerta. En el amor, será importante escuchar antes de reaccionar. Un plan espontáneo te devolverá el entusiasmo.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Es un buen momento para ordenar prioridades y dejar atrás preocupaciones que ya no tienen sentido. En el plano afectivo, un gesto sincero fortalecerá un vínculo importante. Prestá atención a tu descanso: el cuerpo también pide una pausa.

Tauro | Horóscopo

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu capacidad para comunicarte será tu mejor herramienta. Conversaciones pendientes encontrarán un buen desenlace si hablás con honestidad. En lo profesional, una idea creativa llamará la atención de personas influyentes.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

La Luna favorece la conexión con tus emociones y con quienes más querés. Es un día ideal para reencontrarte con amigos o familiares. En el amor, los pequeños detalles harán una gran diferencia.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

El Sol sigue potenciando tu magnetismo y te convierte en protagonista. Aprovechá para avanzar con proyectos personales y mostrar todo tu potencial. En pareja, evitar los orgullos innecesarios ayudará a fortalecer la relación.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Será una jornada ideal para resolver asuntos prácticos y poner en orden temas pendientes. Una noticia vinculada al trabajo o al estudio traerá alivio. En lo emocional, permitite bajar la autoexigencia.

Virgo | Horóscopo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

El equilibrio que tanto buscabas empieza a aparecer. Es un buen día para cerrar acuerdos, iniciar conversaciones importantes o disfrutar de actividades artísticas. En el amor, alguien podría sorprenderte con una demostración de afecto.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Tu intuición estará especialmente afinada. Confiá en esa primera impresión antes de tomar decisiones importantes. En el plano económico, evitá compras impulsivas. Un encuentro inesperado despertará emociones intensas.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Las ganas de salir de la rutina serán protagonistas. Si podés, organizá una actividad diferente o empezá a planificar un viaje. En el trabajo, tu optimismo contagiará al resto del equipo y abrirá nuevas oportunidades.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

La disciplina dará sus frutos y comenzarás a ver resultados concretos de esfuerzos recientes. En el ámbito familiar, una charla pendiente traerá tranquilidad. Es un buen momento para pensar en objetivos a largo plazo.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Las ideas innovadoras estarán a la orden del día. Aprovechá para presentar proyectos o animarte a un cambio que venís imaginando hace tiempo. En el amor, la sinceridad será la mejor aliada para evitar malentendidos.

Acuario | Horóscopo

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Tu sensibilidad será una fortaleza si aprendés a canalizarla. El día invita a conectar con actividades creativas o espirituales que te ayuden a recuperar energía. En el plano sentimental, una conversación profunda fortalecerá un vínculo especial.