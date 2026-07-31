¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 31 de julio de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 31 de julio de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy



El cierre del mes llega con una dosis extra de energía. Será un buen momento para resolver asuntos pendientes y tomar decisiones que venías postergando. En el amor, una conversación sincera fortalecerá un vínculo.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

La paciencia será tu mejor aliada. Aunque algunas situaciones no avancen al ritmo que esperás, los resultados llegarán. En lo económico, evitá gastos impulsivos. Un gesto inesperado te alegrará el día.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu creatividad estará en su punto más alto. Es un excelente momento para iniciar proyectos o proponer ideas nuevas. En el plano sentimental, alguien podría sorprenderte con una confesión.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Las emociones estarán a flor de piel, pero eso también te permitirá conectar con quienes más querés. El día será ideal para disfrutar de la familia o de una reunión íntima. Escuchá tu intuición.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Con el Sol transitando tu signo, sentirás que recuperás protagonismo y confianza. Será una jornada ideal para destacarte en el trabajo o dar un paso importante en un proyecto personal. En el amor, brillás sin esfuerzo.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Llegará el momento de bajar un cambio y priorizar tu bienestar. Organizá tus tiempos y no cargues con responsabilidades que no te corresponden. Una buena noticia podría aparecer antes de terminar el día.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy



Las relaciones cobrarán protagonismo. Si había diferencias con alguien cercano, será una buena oportunidad para reconciliarse. En el trabajo, tu capacidad para negociar abrirá nuevas puertas.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

El viernes traerá claridad para resolver un tema que te tenía preocupado. Confiá en tu capacidad para reinventarte. En el amor, evitá los silencios y expresá lo que realmente sentís.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Sentirás ganas de salir de la rutina y planificar nuevas experiencias. Un viaje o una propuesta diferente podría entusiasmarte. La suerte estará de tu lado en cuestiones laborales.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

La disciplina dará sus frutos. Verás avances en un proyecto que demandó mucho esfuerzo. En lo afectivo, una persona cercana valorará especialmente tu apoyo y compromiso.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Será un día para abrirte a nuevas posibilidades. Una charla casual puede convertirse en una oportunidad inesperada. En el amor, dejá de lado las dudas y animate a mostrar lo que sentís.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

La sensibilidad será tu mayor fortaleza. Encontrarás inspiración en los pequeños detalles y será un buen momento para actividades artísticas o creativas. Una noticia relacionada con un ser querido te llenará de alegría.