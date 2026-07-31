Quiénes son y cuántos años tienen los 3 hijos de María Vázquez y Adolfo Cambiaso

Si tenemos que hablar de polo y de familias de gran importancia en el mundo ecuestre, entonces la dinastía Cambiaso constituye una de más influyentes y respetadas a nivel mundial. Encabezado por Adolfo Cambiaso y María Vázquez, este clan fusionó a la perfección el deporte de alto rendimiento con la elegancia y la moda. Este apellido es sinónimo de excelencia absoluta, debido a las décadas de triunfos ininterrumpidos en los torneos más prestigiosos de la Triple Corona y en el exterior. En la actualidad, la atención pública se posa sobre los herederos del clan, los tres hijos del matrimonio que crecieron rodeados de caballos, canchas y pasarelas. Lejos de mantenerse a la sombra de sus padres, Mía, Adolfo “Poroto” y Myla comenzaron a forjar su propio camino, demostrando que el talento y el carisma se transmiten en la sangre.

El clan Cambiaso-Vázquez

La historia de amor de María Vázquez y Adolfo Cambiaso: el nacimiento de un clan en el polo

La historia de María Vázquez y Adolfo Cambiaso se volvió una de las más escuchadas y queridas del mundo del polo. En un encuentro casual, y gracias al ojo de un amigo Cúpido, la modelo y el polista se conocieron en 1994. En aquel entonces, Vázquez brillaba con luz propia como una de las modelos más cotizadas de las pasarelas argentinas, mientras que Cambiaso ya se perfilaba como el niño mimado y el futuro prodigio del polo mundial.

La atracción fue inmediata y el noviazgo se consolidó rápidamente, desafiando las distancias que imponían las exigentes agendas de ambos profesionales. Tras siete años de noviazgo y convivencia compartida, entre la adrenalina de los torneos internacionales y las pasarelas, decidieron formalizar su unión y se casaron en 2001 mediante una ceremonia civil íntima.

Con el matrimonio ya consolidado, la pareja no tardó en dar el siguiente paso para dar origen a su dinastía familiar. Fue así como comenzaron a edificar su proyecto de vida más importante y expandir el hogar con la llegada planificada de sus tres hijos. El nacimiento de los herederos, Mía, Adolfo “Poroto” y Myla, transformó por completo la dinámica del matrimonio, consolidando de manera definitiva las bases estables del respetado clan Cambiaso-Vázquez.

María Vázquez y Adolfo Cambiaso

Mía Cambiaso, la primogénita de María Vázquez y Adolfo Cambiaso

Nacida el 15 de noviembre de 2002, Mía Cambiaso Vázquez es la primogénita María Vázquez y Adolfo Cambiaso, y quien consolidar una fuerte identidad propia que oscila con fluidez entre el polo y la moda. En el plano deportivo, es una de las máximas figuras del polo femenino internacional, ostentando la máxima valorización de 10 goles de hándicap y acumulando múltiples títulos del Abierto Argentino Femenino.

En el plano fashionista, su refinado sentido estético, heredado de su madre, la consagró en una referente del estilo ecuestre juvenil. Participando en campañas de marcas exclusivas y producciones fotográficas conjuntas que capturan la atención de los principales medios de comunicación, marca un perfil que fusiona ambos mundos, y se vuelve la heredera de sus padres.

A pesar de su innegable exposición pública, Mía, como toda su familia, elige resguardar su intimidad y mantiene una postura sumamente reservada ante la prensa tradicional. Su presencia en redes sociales a sus 24 años se canaliza a través de un perfil abierto de Instagram, en el cual cosecha una comunidad de más de 55 mil seguidores, donde expone su vida en el campo, entrenamientos ecuestres, su faceta como criadora de caballos y sus elogiados looks de estilo casual y chic.

Mía Cambiaso, la primogénita de María Vázquez y Adolfo Cambiaso

“Poroto” Cambiaso, el primer hijo varón de María Vázquez y Adolfo Cambiaso

Nacido el 26 de noviembre de 2005, Adolfo “Poroto” Cambiaso Vázquez es el segundo hijo de María Vázquez y Adolfo Cambiaso, y el único varón. Siguiendo de cerca las huellas de su progenitor, el joven se dedica por completo al deporte ecuestre de alto rendimiento, pasando a ser considerado el sucesor natural.

“Poroto” superó récords históricos al transformarse en el jugador más joven en alcanzar los 10 goles de hándicap y en conquistar el prestigioso Abierto Argentino de Palermo. Aunque su foco principal está en las canchas de La Dolfina, tiene una pequeño vínculo con el universo de la moda mediante producciones y alianzas comerciales con exclusivas marcas de indumentaria de lujo, sobre todo acompañado de sus padres.

Fue su explosiva carrera deportiva la que lo convirtió en el protagonista de atención de los medios de comunicación internacionales. Es por eso que maneja una alta popularidad, a sus 20 años, a través de un perfil abierto de Instagram, donde reúne una comunidad de más de 120 mil seguidores. En postales y algunas historias, comparte sus exigentes partidos, entrenamientos diarios y su gran pasión por la crianza de caballos de polo.

“Poroto” Cambiaso, el primer hijo varón de María Vázquez y Adolfo Cambiaso

Myla Cambiaso, la princesa moderna de María Vázquez y Adolfo Cambiaso

Nacida el 21 de septiembre de 2010, Myla Cambiaso Vázquez es la tercera y última hija de María Vázquez y Adolfo Cambiaso. A diferencia de sus hermanos mayores, la joven enfocó su futuro principalmente hacia el universo de la moda y las pasarelas, siguiendo el emblemático legado de su mamá.

Acompañada por la reconocida agencia Lo Management, se destaca como una modelo de alta costura tras haber protagonizado importantes campañas publicitarias y debutado con gran éxito en el reconocido evento BAFWEEK. Aunque también practica la equitación de forma recreativa, su verdadera pasión profesional se encuentra frente a los flashes de los fotógrafos y diseñadores.

Los medios de comunicación tradicionales la catalogan como la nueva it girl de la Argentina, a pesar de su bajo perfil en redes sociales. Por un lado, resguarda su entorno más íntimo mediante un perfil cerrado de Instagram que apenas supera los 800 seguidores. Por el otro, despliega todo su carisma en una cuenta de TikTok abierta y muy activa, donde cautiva a miles de usuarios compartiendo divertidos desafíos de baile, rutinas estéticas y transiciones de moda cotidianas.

Myla Cambiaso, la princesa moderna de María Vázquez y Adolfo Cambiaso

El legado de la familia Cambiaso-Vázquez se encuentra en las mejores manos posibles, mientras que Mía, Poroto y Myla construyen su camino entre el exigente universo del polo mundial y el lujoso ambiente de la moda internacional. Con el respaldo indiscutido de un clan sumamente unido, los tres hermanos continúan expandiendo las fronteras de una dinastía argentina emblemática, asegurando que el apellido familiar siga marcando tendencia y haciendo historia en las canchas y en las pasarelas por muchas generaciones más.

A.E