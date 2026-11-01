¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 1 de noviembre de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 1 de noviembre de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Este domingo te invita a dejar de lado las obligaciones y recuperar las ganas de hacer algo por placer. Una salida o un encuentro espontáneo puede cambiarte el humor. En el amor, animate a expresar lo que venís sintiendo.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Vas a valorar especialmente la tranquilidad y los momentos compartidos con tus afectos. Es una buena jornada para disfrutar de tu casa, cocinar algo rico o retomar una actividad que tenías olvidada. No dejes que las preocupaciones de la semana te quiten el descanso.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu curiosidad estará muy activa y vas a tener ganas de conversar, descubrir algo nuevo o cambiar de escenario. Una invitación puede convertirse en un plan interesante. Prestá atención a una idea que surja durante una charla: podría tener más potencial del que imaginás.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Es un buen momento para poner en palabras algo que venís guardando. Elegí a alguien de confianza y permitite hablar sin miedo a mostrar tu sensibilidad. También será importante que reserves un rato para hacer algo que te haga bien.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Tu entusiasmo puede convertir un domingo común en una jornada especial. Organizá un encuentro, aceptá una invitación o proponé ese plan que venís imaginando. En los vínculos, tratá de no querer tener siempre la última palabra.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Necesitás despejar la cabeza y dejar de pensar en todo lo que queda pendiente. Aprovechá el domingo para descansar, disfrutar de una buena compañía y recuperar energía. No hace falta que aproveches cada minuto para sentir que el día valió la pena.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Las relaciones personales ocupan un lugar importante en tu jornada. Un encuentro puede acercarte a alguien con quien habías perdido contacto o ayudarte a aclarar un malentendido. Buscá espacios donde puedas compartir sin sentir que tenés que cumplir expectativas ajenas.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Con el Sol en tu signo, es una buena jornada para reconectar con tus deseos y tomar impulso para un cambio. No necesitás tener todas las respuestas ahora: empezá por reconocer qué te gustaría modificar. En el amor, una actitud más abierta puede sorprenderte.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Las ganas de aventura y movimiento van a marcar el domingo. Salir de la rutina, visitar un lugar nuevo o compartir una actividad diferente puede renovarte el ánimo. Evitá comprometerte con más planes de los que realmente tenés ganas de cumplir.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Aunque tengas la cabeza puesta en la semana que comienza, intentá disfrutar del presente. Una charla familiar o un momento de intimidad puede ayudarte a recuperar la calma. Dejá las decisiones importantes para cuando tengas la mente más despejada.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Una propuesta diferente puede despertar tu interés y sacarte de la monotonía. No te cierres a conocer gente o escuchar opiniones distintas a las tuyas. En el plano afectivo, un poco de espontaneidad puede renovar la conexión con alguien especial.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Tu sensibilidad te permitirá registrar detalles que otros pasan por alto, pero procurá no interpretar cada gesto como una señal. Es un buen domingo para conectar con tus emociones y disfrutar de actividades que te inspiren. Elegí con cuidado dónde ponés tu tiempo y tu atención.