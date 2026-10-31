Así fue el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat al aire libre: los detalles

Este sábado 31 de octubre, Lali Espósito y Pedro Rosemblat finalmente dieron el sí y contrajeron matrimonio en una celebración que mantuvieron bajo un absoluto hermetismo hasta último momento. La pareja eligió un escenario al aire libre para compartir uno de los días más importantes de sus vidas junto a familiares, amigos y seres queridos, quienes fueron testigos privilegiados de una tarde única, cargada de emoción, alegría y festejos.

El casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

La primera imagen del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat fue difundida por el periodista Gustavo Méndez a través de su cuenta de Instagram. Junto a la foto, el comunicador anunció: “Lali Espósito y Pedro Rosemblat ya son marido y mujer. ¡Vivan los novios!”. Además, dio los créditos correspondientes a la cuenta de X Fandom Aguerrido, desde donde habría surgido la imagen que permitió conocer la primera toma de la boda.

Casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat | Instagram

En la postal, se puede ver a los flamantes marido y mujer tomados de la mano sumamente sonrientes, mientras la artista levanta su brazo izquierdo llena de alegría. Asimismo, los novios matchearon sus looks: mientras Lali apostó por un vestido de novia minimalista, de líneas simples, Pedro optó por un traje satinado en color beige que combinó con una camisa blanca, un estilo súper descontracturado.

Primera foto del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat | Captura de Instagram

En las imágenes también se puede apreciar que la celebración tuvo lugar al aire libre, en un entorno rodeado de naturaleza y con una ambientación cuidada hasta el último detalle. Uno de los sectores del parque fue acondicionado como un living exterior, con sillones distribuidos estratégicamente y una alfombra de estilo persa vintage que enmarcó la zona del altar donde se ubicó el juez de paz. Para resguardar a los invitados del sol, se dispusieron sombrillas de tela tipo gazebo, mientras que los arreglos de flores blancas, colocados en jarrones, completaron la decoración con una impronta romántica y delicada.

Foto drone del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat | Créditos RS Fotos

La declaración de amor de Lali Espósito a Pedro Rosemblat

Vecinos de las inmediaciones de la casona que eligieron Lali Espósito y Pedro Rosemblat pudieron grabar fragmentos de lo que fue la ceremonia. Si bien, hubo un celoso hermetismo mediático, en redes sociales se viralizó un video en el que se la escucha a la solista declararle su amor a su ahora esposo. “Por ser tu mujer” y “las ausencias, las faltas y las decepciones son parte”, fueron algunos de las frases que se escucha decir en la cuenta de X, Angielatorres.

La elección de la fecha también tuvo un significado especial para la pareja. El matrimonio decidió dar el sí el 31 de octubre, en coincidencia con Halloween, una jornada que ocupa un lugar particular en su historia de amor. Ambos se conocieron por amigos en común en una fiesta de disfraces organizada por esa celebración en 2023. Tres años más tarde, volvieron a elegir el mismo día para protagonizar otro momento inolvidable: su casamiento.

Así, a tres años de aquel primer flechazo, Lali Espósito y Pedro Rosemblat dieron el sí en una celebración íntima, rodeados de un reducido grupo de familiares y amigos y más enamorados que nunca. Con el correr de las horas, comienzan a conocerse nuevos detalles de lo que fue una ceremonia al aire libre, marcada por la emoción, la alegría y una ambientación especialmente pensada para una fecha tan significativa.