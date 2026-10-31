De Heidi Klum a Paris Hilton y Kim Kardashian en Halloween: las exclusivas fiestas de Hollywood y los disfraces más icónicos

Halloween se convirtió en mucho más que una noche de calabazas, brujas y golosinas. Cada 31 de octubre, las celebridades aprovechan la ocasión para desplegar su creatividad con caracterizaciones que van desde homenajes a grandes figuras de la cultura pop hasta recreaciones de personajes inolvidables del cine y la televisión. Las fiestas exclusivas, las producciones elaboradas y las publicaciones en redes sociales transformaron esta celebración en una verdadera pasarela de disfraces.

Aunque sus raíces se remontan a antiguas tradiciones celtas vinculadas con Samhain, Halloween adquirió con el paso del tiempo su formato actual, especialmente en Estados Unidos, donde se popularizó la costumbre de disfrazarse y recorrer las casas en busca de golosinas. Hoy, la fecha también ocupa un lugar destacado en la agenda del espectáculo internacional. En Nueva York, por ejemplo, la fiesta organizada por Heidi Klum se convirtió en uno de los acontecimientos más esperados de octubre.

Desde hace 25 años, Heidi Klum es la reina de Halloween

Este año, además, la Noche de Brujas tiene un significado especial para la Argentina: Lali Espósito y Pedro Rosemblat eligieron el 31 de octubre para celebrar su casamiento. Según trascendió, la pareja decidió dar el sí en esta fecha porque fue el día en que se conocieron. Una coincidencia romántica que suma un capítulo inesperado a una jornada asociada con los disfraces y las transformaciones.

Las fiestas de Halloween de los famosos: los disfraces que hicieron historia y las apuestas de 2026

En Estados Unidos, Halloween se convirtió en una de las fechas más esperadas por las celebridades, que aprovechan la ocasión para organizar fiestas exclusivas y competir por las caracterizaciones más originales. Entre las celebraciones privadas de Hollywood y los eventos multitudinarios de Nueva York, los disfraces dejaron de ser un simple juego para convertirse en verdaderas producciones de vestuario, maquillaje y efectos especiales.

Una de las anfitrionas más reconocidas es Heidi Klum, quien este año celebra la edición número 25 de su tradicional fiesta en Nueva York. La modelo alemana hizo de sus transformaciones una marca registrada y, a lo largo de los años, sorprendió con caracterizaciones que requirieron complejos trabajos de prótesis y maquillaje. Se convirtió en Fiona, de Shrek; en un gusano gigante, en un pavo real y hasta en E.T. En 2025, su versión de Medusa volvió a demostrar por qué es considerada una de las grandes protagonistas de Halloween.

El homenaje de París Hilton a Britney Spears en Halloween 2026

Otras figuras también construyeron una tradición alrededor de esta celebración. Paris Hilton, por ejemplo, suele inspirarse en personajes de la cultura pop y en varias oportunidades rindió homenaje a su amiga Britney Spears, al recrear algunos de sus estilismos más recordados: el mono rojo de Oops!... I Did It Again, el uniforme escolar de Baby One More Time y el look de azafata de Toxic. Este año volvió a elegir una referencia a la cantante, aunque en esta oportunidad compartió con su familia una caracterización de La bella y la bestia. La multimillonaria se convirtió en Bella, su marido Carter Reum interpretó a la Bestia y sus hijos Phoenix y London fueron Lumière y Chip. La elección generó comentarios en redes sociales porque algunos usuarios cuestionaron que la empresaria se reservara el papel de la princesa. Frente a las críticas, aclaró que fue su hija quien pidió disfrazarse de la pequeña tacita, uno de sus personajes favoritos.

El disfraz de París Hilton que causó polémica en las redes

Entre las transformaciones que también quedaron en la memoria aparecen las de otras celebridades. En 2018, Heidi Klum y su entonces pareja, Tom Kaulitz, se presentaron como Fiona y Shrek; en 2022, la modelo sorprendió con su disfraz de gusano gigante, mientras que en 2023 eligió convertirse en un pavo real, con una puesta en escena que involucró a varios artistas. En 2024, la pareja volvió a llamar la atención al transformarse en E.T. Por su parte, Barbara Palvin y Dylan Sprouse apostaron por el anime Spy × Family en 2024, mientras que Halle Bailey recreó el icónico bikini naranja que Halle Berry lució en la película Otro día para morir, de la saga James Bond.

Kim Kardashian sorprendió en las redes sociales al recrear el estilo gótico de su hija mayor, North West

En la edición 2026, las referencias a la cultura pop volvieron a marcar el pulso de las celebraciones. Kim Kardashian sorprendió al transformarse en su hija North West, con una larga cabellera azul, piercings y prendas de estética urbana. Lisa Rinna eligió convertirse en Kylie Jenner y recreó uno de sus estilismos más comentados. Keke Palmer y su hijo Leodis, en tanto, rindieron homenaje a Michael y Janet Jackson, mientras que Chlöe Bailey se inspiró en Meg Griffin, el personaje de Family Guy. Lizzo, por su parte, apostó por el universo del manga y el anime al caracterizarse como Seiko Ayase, de Dandadan.

Lali Espósito, Pampita y Juli Poggio también festejan Halloween en Argentina

En la Argentina, Halloween también se convirtió en una oportunidad para que las figuras del espectáculo jueguen con referencias musicales, cinematográficas y personajes que marcaron distintas generaciones. Lali Espósito es una de las celebridades que más se divierte con esta fecha. En 2023 sorprendió con una versión del famoso meme de Barbie "Estoy bien", mientras que en 2024 apostó por una caracterización de una mujer recién operada, con vendas en la cabeza y marcas de intervención estética dibujadas en el rostro.

Lali Espósito lleva al máximo su fanatismo por Halloween y se casará este 31 de octubre con Pedro Rosemblat

Lali Espósito y Dillom

En aquella misma celebración, organizada en el bar porteño Lignée, Dillom apareció caracterizado como Beetlejuice, mientras que Pedro Rosemblat eligió una propuesta de estética grotesca. La Joaqui y Luck Ra también jugaron con los disfraces en pareja: entre sus elecciones estuvieron una versión de marido y mujer ensangrentados y una recreación de Burro y Dragona, los personajes de Shrek.

La Joaqui y Luck Ra

Julieta Poggio suele destacarse por sus producciones. La actriz y bailarina encontró en Halloween una oportunidad para rendir homenaje a los personajes de la cultura pop que marcaron su generación. Entre sus caracterizaciones más recordadas aparecen Hannah Montana, Britney Spears y referencias al cine adolescente de los años 2000.

El look de Juli Poggio para Halloween

Con fiestas que convocan a las figuras más reconocidas del espectáculo y disfraces que se viralizan en cuestión de minutos, Halloween volvió a demostrar que es una de las fechas favoritas de las celebridades para jugar con la moda, el humor y la nostalgia. Y, esta vez, también encontró en una boda argentina una historia romántica para sumar a la celebración.