Quiénes son las 4 hijas de Guillermo Coppola y quién es la madre de cada una

Guillermo Coppola volvió a quedar en el centro de la atención a partir del interés que despertó la serie inspirada en distintos momentos de su vida. Más allá de su extensa trayectoria profesional, su historia personal también incluye una faceta menos conocida vinculada a su familia y a las mujeres que forman parte de su círculo más cercano. Aunque sus hijas eligieron un camino diferente, comparten un vínculo que se construyó a lo largo de distintas etapas de la vida del exrepresentante.

Las cuatro hijas de Guillermo Coppola que marcaron su vida: Caminos propios y personalidades marcadas

En los últimos años, Guillermo Coppola volvió a ocupar un lugar destacado en la conversación pública a partir de la serie inspirada en distintos momentos de su vida. La producción permitió conocer aspectos de su trayectoria profesional y personal, vinculada durante décadas al mundo del deporte y el espectáculo. Sin embargo, más allá de esa exposición, siempre decidió mantener en un plano reservado a los miembros de su familia.

Guillermo Coppola

A lo largo de su vida, el exrepresentante de Diego Maradona formó una familia ensamblada y es padre de cuatro hijas nacidas de distintas relaciones. Aunque en varias oportunidades habló sobre la importancia que tienen en su vida, cada una eligió recorrer un camino propio, alejado en mayor o menor medida de la notoriedad pública que rodeó a su padre durante gran parte de su carrera. La mayor de las hermanas es Natalia Coppola Ferri, nacida durante el matrimonio del empresario con Isabel Ferri.

La primera hija de Guillermo Coppola siempre mantuvo un perfil bajo. Su vida se desarrolló lejos de los medios de comunicación y enfocada en sus proyectos personales y profesionales. Con el paso de los años construyó una relación cercana con su padre, aunque sin exponerse públicamente de manera frecuente. La segunda hija es Bárbara Coppola González, fruto de su relación con Amalia "Yuyito" González. Su nombre es probablemente uno de los más conocidos dentro de la familia debido a la popularidad de ambos padres.

Guillermo Coppola y su hija, Barbara

La hija de la actriz y el exrepresentante eligió desarrollarse fuera del mundo artístico, manteniendo un perfil bajo en comparación con sus padres. Estudió Arquitectura en la Universidad de Buenos Aires y orientó su carrera hacia el diseño, la construcción y los proyectos vinculados al ámbito corporativo. A lo largo del tiempo mantuvo una actividad profesional alejada de los medios y centrada en su especialidad.

De Camila a Elisabetta: las hijas más reservadas de Guillermo Coppola

La tercera hija de Guillermo Coppola es Camila Coppola. Su historia trascendió públicamente cuando el exrepresentante confirmó su paternidad tras realizarse una prueba genética durante los primeros años de vida de la niña. A partir de ese momento, fue reconocida legalmente y pasó a formar parte de la familia. Desde entonces, mantuvo una vida completamente alejada de la exposición y prácticamente no existen apariciones, excepto que sea junto a sus hermanas o padre.

Guillermo Coppola junto a sus hijas

Con el paso de los años, el empresario habló en distintas ocasiones sobre la importancia de consolidar el vínculo familiar con todas sus hijas. En ese contexto, la historia de su tercera hija ocupó un lugar particular dentro de su vida personal. Sin embargo, tanto ella como su entorno eligieron preservar la privacidad. La menor de las hermanas es Elisabetta Coppola Juárez, nacida de la relación entre el representante y su actual esposa, Corina Juárez.

Debido a su edad, su vida transcurre principalmente entre actividades escolares, compromisos familiares y momentos compartidos con sus padres. Sus apariciones públicas suelen darse en celebraciones, encuentros familiares o eventos puntuales en los que acompaña a Guillermo Coppola y a su madre. Actualmente, las cuatro hijas del exrepresentante de Diego Maradona mantienen perfiles muy diferentes entre sí, aunque todas eligieron mantenerse lejos de la exposición.

El cumpleaños de Elisabetta, la hija más chica de Guillermo Coppola

Guillermo Coppola construyó su familia a lo largo de diferentes etapas personales; es padre de cuatro mujeres que desarrollaron recorridos propios lejos de las cámaras, reflejando distintas etapas de la vida del representante. Natalia, Bárbara, Camila y Elisabetta mantienen perfiles distintos entre sí, marcados por actividades profesionales, educativas y personales que transcurren principalmente en el ámbito privado.

VDV