Mirtha Legrand compartió un emotivo álbum de fotos junto a Marcela Tinayre por sus 76 años: "Hija querida"

Mirtha Legrand saludó este sábado 31 de octubre a Marcela Tinayre por sus 76 años con una publicación especial en Instagram. La conductora reunió postales de archivo que recorren distintas etapas de su relación, desde retratos elegantes hasta encuentros frente a las cámaras. La selección recupera momentos compartidos y acompaña una fecha que también reunió a la familia.

El saludo llegó después de varias semanas en las que la diva redujo sus actividades para recuperarse de una internación. Ya había reaparecido en las redes, pero todavía no había participado de encuentros públicos fuera de su hogar. Por eso, el aniversario de su hija coincidió con su regreso a una reunión familiar en Barrio Parque.

Las fotos que eligió Mirtha Legrand para saludar a Marcela Tinayre

Mirtha Legrand acompañó el álbum dedicado a Marcela Tinayre con una frase breve: "Feliz cumpleaños hija querida". Una de las escenas muestra a la homenajeada, vestida de negro, inclinada hacia su madre mientras ambas sonríen y se toman de las manos. El gesto quedó registrado durante un encuentro que remarca la relación entre ambas.

Madre e hija se toman de las manos durante un encuentro.

Otro retrato las muestra juntas, de frente y con atuendos elegantes. Ambas posan sonrientes, con los rostros muy próximos. En una de esas tomas aparecen de pie, disfrutando de un instante en conjunto. En la otra se las ve sentadas frente a frente, junto a una mesa baja y algunos objetos decorativos.

Una conversación televisiva con las protagonistas sentadas frente a frente.

El festejo de Marcela Tinayre y la reaparición de Mirtha Legrand

Marcela Tinayre recibió a Mirtha Legrand este sábado en su residencia de Barrio Parque, donde organizó un almuerzo para familiares y amigos. Entre los invitados estuvieron Juana y Nacho Viale y otras personas cercanas a la familia. La llegada de la diva llamó la atención, ya que fue su primera salida pública desde el alta médica.

La presentadora, de 99 años, había ingresado al Sanatorio Mater Dei el 18 de septiembre por complicaciones respiratorias. Permaneció internada durante varios días y recibió el alta el 6 de octubre, con indicaciones para continuar su recuperación en casa. Desde entonces mantuvo un período de reposo, mientras su entorno informaba sobre su evolución y su posible regreso a la televisión.

Antes del almuerzo había reaparecido en Instagram por el Día de la Madre, con una publicación junto a integrantes de distintas generaciones de su familia. Fue uno de sus primeros registros públicos después de la hospitalización. Sin embargo, la reunión del sábado tuvo una particularidad: pudo volver a salir de su casa para acompañar personalmente a la cumpleañera.

Otro momento compartido entre madre e hija.

El vínculo entre ambas también tiene una extensa historia en la televisión argentina. La homenajeada desarrolló su carrera como conductora y participó en programas como Polémica en el bar. Su madre, por su parte, se consolidó con sus tradicionales ciclos de almuerzos y entrevistas. En numerosas ocasiones compartieron pantalla, una experiencia que también aparece reflejada en los recuerdos elegidos para el saludo.

La residencia ubicada en el barrio porteño ya había sido escenario de otra celebración importante durante este año. Allí, el pasado 23 de febrero, la histórica animadora festejó sus 99 años junto a cerca de 70 invitados. Ramiro Arzuaga estuvo a cargo de la decoración, que incluyó tonos rosados y elementos inspirados en algunas de las frases más conocidas de la cumpleañera.

Mirtha Legrand junto a su hija.

Los homenajes públicos entre las dos también tienen antecedentes recientes. En octubre de 2025, la diva utilizó sus historias de Instagram para saludar a la conductora por sus 75 años. "Feliz cumpleaños, hija querida, ¡siempre estaré a tu lado!", escribió entonces, junto a un retrato en blanco y negro en el que recibía un beso en la mejilla.

Este sábado, Mirtha Legrand volvió a homenajear a Marcela Tinayre por sus 76 años con recuerdos de diferentes épocas. El saludo estuvo acompañado por su presencia en el almuerzo, una salida especialmente significativa después de varias semanas de recuperación. De esta manera, el cumpleaños también permitió que madre e hija compartieran una nueva celebración familiar.