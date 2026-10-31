Nicole Neumann celebró sus 46 años con un festejo íntimo: look con brillos, torta de crema y rodeada de sus hijos

Nicole Neumann disfrutó de una noche muy especial para darle la bienvenida a sus 46 años. Rodeada de sus afectos más cercanos, la top model disfrutó de una noche divertida en el exclusivo restaurante de un hotel donde no faltaron los detalles especiales.

Así fue el distendido cumpleaños de Nicole Neumann

Este sábado 31 de octubre, Nicole Neumann cumple 46 años y decidió recibir esta nueva vuelta al sol con una celebración íntima rodeada de sus afectos más cercanos. La modelo adelantó los festejos durante la noche del viernes 30, con un encuentro especial en el Hotel Sofitel, donde compartió una velada familiar junto a sus cuatro hijos, Indiana, Allegra, Sienna y Cruz; su hermana, Geraldine Neumann, y un grupo de amigas.

Nicole Neumann celebró sus 46 años con un festejo íntimo

A través de las imágenes que compartió en sus historias de Instagram, se pudo ver a Nicole Neumann sonriente y relajada, disfrutando de una noche distendida en compañía de sus seres queridos. Lejos de una gran fiesta, la modelo eligió un festejo tranquilo, con un entorno especial y la intimidad de su círculo más cercano como protagonistas.

Nicole Neumann y su hijo, Cruz Urcera

Para la ocasión, Nicole Neumann apostó por un look casual y canchero, con algunos detalles que elevaron el estilismo. La conductora eligió un body azul de escote en V que combinó con un pantalón de jean intervenido con flecos brillantes, una pieza protagonista que aportó movimiento y un toque de glamour. Para disfrutar del exterior del restaurante, sumó una campera de cuero negra y botas al tono, en una apuesta cómoda y con impronta rockera.

El look de Nicole Neumann en su cumpleaños número 46

Otro de los detalles que se llevó todas las miradas en el festejo fue la torta de cumpleaños. De formato redondo, estaba cubierta de crema y decorada con granas blancas, negras y doradas. Sin embargo, el toque más especial estuvo en el topper, que llevaba la inscripción "Happy Birthday" junto al símbolo de Escorpio, el signo zodiacal de Nicole Neumann.

Nicole Neumann y su hijo, Cruz Urcera

Manu Urcera, ausente en el festejo de cumpleaños de Nicole Neumann

Uno de los grandes ausentes de la celebración fue Manu Urcera. El esposo de Nicole Neumann no pudo acompañarla durante la noche del viernes debido a sus compromisos profesionales, ya que actualmente se encuentra en Concordia, Entre Ríos, donde participa de una nueva fecha del Turismo Nacional dentro de la Clase 3.

Sin embargo, el piloto de TC no dejó pasar una fecha tan especial y encontró la manera de estar presente a la distancia. A través de sus redes sociales, compartió una fotografía junto a Nicole Neumann y su hijo Cruz, acompañada por un cálido saludo: "Feliz cumple gordi". Además, sumó un emoji de corazón y el símbolo de infinito, en una dedicatoria que reflejó su amor por la empresaria.

El posteo de Manu Urcera para Nicole Neumann en el día de su cumpleaños

De esta manera, Nicole Neumann celebró sus 46 años con un festejo íntimo, un look con brillos, una torta de crema y una cena rodeada de sus hijos. Además, sus amigas más cercanas fueron parte de la velada mientras que el gran ausente fue su marido, Manu Urcera.