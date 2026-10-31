De Mirtha Legrand y Juana Viale a Ámbar de Benedictis y Teté Coustarot: todos los invitados al cumpleaños de Marcela Tinayre

Marcela Tinayre celebra este sábado 31 de octubre su cumpleaños con una fiesta de disfraces en su casa. Desde las primeras horas de la tarde comenzaron a llegar familiares y amigos para acompañarla en la celebración, que tuvo entre sus primeras invitadas a Mirtha Legrand y Juana Viale. La jornada también marcó un momento especial para la diva, que volvió a tener una salida pública después de recibir el alta médica.

Mirtha Legrand y Juana Viale en el cumpleaños de Marcela Tinayre (Foto: RS Fotos)

Las fotos de Mirtha Legrand y Juana Viale en la fiesta de cumpleaños de Marcela Tinayre

La presencia de Mirtha Legrand en el cumpleaños de Marcela Tinayre tuvo un significado especial. Se trató de su primera salida pública desde que recibió el alta médica el pasado 6 de octubre, luego de permanecer 18 días internada en el Sanatorio Mater Dei por una neumonía bacteriana. La conductora llegó en auto, acompañada por su nuevo chofer, y se mostró sonriente al saludar a quienes la esperaban en el lugar.

Para la ocasión, la conductora de La noche de Mirtha llegó sonriente y lució un conjunto en tonos rosados, con estampa floral y aros llamativos. Por su parte, Juana Viale fue fotografiada al arribar a la propiedad con un look más relajado, compuesto por un top negro, pantalones amplios estampados en blanco y rosa y zapatillas blancas.

Mirtha Legrand en el cumpleaños de Marcela Tinayre (Foto: RS Fotos)

El look relajado que eligió Juana Viale (Foto: RS Fotos)

De Ámbar de Benedictis a Teté Coustarot: todos los invitados al cumpleaños de Marcela Tinayre

Entre los invitados que se acercaron durante la tarde también estuvieron Ámbar de Benedictis, bisnieta de Mirtha y nieta de Marcela, y Teté Coustarot, quien se sumó al encuentro. Así, la celebración fue reuniendo a distintas generaciones de familiares y amigos de la cumpleañera.

Ámbar de Benedictis se sumó al encuentro familiar para celebrar el cumpleaños de su abuela. (Foto: RS Fotos)

Nacho Viale también se acercó al festejo y saludó al llegar a la propiedad (Foto: RS Fotos)

Teté Coustarot fue otra de las invitadas que se acercó a saludar a Marcela Tinayre (Foto: RS Fotos)

Durante la tarde dijeron presente Gabriel Oliveri, Mariana Gallego y su marido, Mauricio D'Alessandro. También se acercaron el empresario Martín Cabrales junto a su pareja, Dora Sánchez, Alejandro Veroutis y Amalia Idoyaga Molina, amiga histórica de Mirtha.

Gabriel Oliveri no quiso perderse la fiesta de Marcela Tinayre (Foto: RS Fotos)

Mariana Gallego y Mauricio D'Alessandro dijeron presente en el cumpleaños de Marcela Tinayre (Foto: RS Fotos)



Martín Cabrales acompañado por su pareja Dora Sánchez y Amalia Idoyaga Molina (Foto: RS Fotos)

Alejandro Veroutis llegó a la casa de su hija Marcela Tinayre para acompañarla en su cumpleaños (Foto: RS Fotos)

Aunque el encuentro tiene como consigna una fiesta de disfraces por Halloween, las primeras imágenes de la jornada tuvieron como protagonistas a Mirtha y Juana, que no quisieron perderse el cumpleaños de Marcela. Una reunión familiar y social que promete sumar más invitados a lo largo de la tarde.

Fotos: RS Fotos