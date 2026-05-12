¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 12 de mayo de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 12 de mayo de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Este 12 de mayo vas a sentir una necesidad fuerte de ordenar temas pendientes. En el trabajo o estudio, una conversación puede destrabar algo que venía frenado desde hace semanas. En el amor, bajá un cambio antes de reaccionar impulsivamente: alguien cercano necesita más escucha y menos intensidad. Buen momento para retomar actividad física o hábitos saludables.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

La Luna favorece las decisiones económicas y los proyectos personales. Puede aparecer una propuesta interesante vinculada a dinero, ventas o inversiones. En lo sentimental, vas a estar más sensible de lo habitual, pero también con ganas de demostrar afecto. Aprovechá el día para conectar con personas que te transmitan calma.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu energía social va a estar por las nubes y eso puede abrirte puertas inesperadas. Un mensaje, llamada o encuentro casual podría convertirse en una oportunidad importante. En el amor, evitá jugar a la ambigüedad si no querés confusiones. El cuerpo te pide descanso: dormí más y desconectate un rato del celular.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

El martes llega con mucha intuición y claridad emocional. Vas a notar quién suma y quién resta en tu entorno. En lo laboral, no subestimes una idea creativa que aparece de golpe porque puede convertirse en algo rentable. En el amor, alguien del pasado podría reaparecer para remover emociones que creías cerradas.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Tu carisma va a ser protagonista y eso te ayuda tanto en lo laboral como en lo afectivo. Ideal para entrevistas, reuniones o presentaciones importantes. En pareja, buscá equilibrio entre tus deseos y las necesidades del otro. Si estás soltero, hay chances de un encuentro inesperado que despierte entusiasmo inmediato.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Día perfecto para reorganizar prioridades y poner límites sanos. En el trabajo, vas a destacarte por tu capacidad para resolver problemas rápido. En lo emocional, no cargues con responsabilidades ajenas. Una noticia vinculada a viajes, estudios o trámites puede traer alivio y entusiasmo.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

El universo te empuja a salir de la indecisión. Este martes puede marcar un antes y un después en una relación o proyecto personal. En el amor, hablá claro y evitá postergar conversaciones incómodas. Buen momento para renovar tu imagen, comprar algo que venías deseando o animarte a un cambio estético.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Tu intensidad emocional va a estar muy marcada y eso puede jugar a favor o en contra según cómo manejes tus impulsos. En el trabajo, alguien reconoce tu esfuerzo aunque todavía no lo diga abiertamente. En el amor, una charla profunda fortalece vínculos. Prestá atención a señales relacionadas con dinero o contratos.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

La energía del día favorece los movimientos, viajes cortos y nuevos contactos. Vas a sentir ganas de hacer cambios importantes y empezar algo distinto. En el amor, una persona con intereses similares puede llamar tu atención. Evitá dispersarte: si enfocás bien tu energía, podés lograr muchísimo.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Este 12 de mayo trae estabilidad y avances concretos. Vas a notar que algo que parecía trabado empieza a acomodarse lentamente. En el trabajo, tu disciplina da resultados. En el plano sentimental, dejá espacio para la espontaneidad y no quieras controlar todo. Un tema familiar se resuelve mejor de lo esperado.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Tu creatividad va a estar en un nivel altísimo y puede ayudarte a destacarte. Buen momento para proyectos digitales, artísticos o colaborativos. En el amor, necesitás sentir libertad y autenticidad. Si algo ya no vibra con vos, el universo te va a mostrar señales muy claras. Cuidá tu energía mental.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

La sensibilidad pisciana se potencia y te vuelve especialmente perceptivo. Vas a captar cosas que otros no ven. En lo laboral, confiá más en tu intuición porque puede ayudarte a tomar una decisión acertada. En el amor, se viene un día romántico y emocionalmente intenso. Ideal para conectar con el arte, la música o actividades relajantes.