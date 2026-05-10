Ailén Cova y su hija Alaia enamoraron con sus looks matchy ideales para los días de frío

Mientras en Argentina las temperaturas bajan y los tejidos vuelven a ocupar el centro del placard, Ailén Cova compartió desde Inglaterra una postal familiar que ya anticipa una de las tendencias más fuertes del 2026: los looks matchy entre madres e hijas, pero en versión sutil y sofisticada.
Ailén Cova y su hija Alaia apostaron al "matchy look" más elegante y cozy de la temporada
Instalada junto a Alexis Mac Allister en Wilmslow, a pocos kilómetros de Liverpool, Ailén Cova mostró en sus historias de Instagram una tierna imagen junto a su hija Alaia Mac Allister para enfrentar el fresco de la primavera europea. Con humor, acompañó la foto con la frase: "Not matchy? not thy", dejando en evidencia la coordinación fashionista entre ambas.
Lejos de apostar por outfits idénticos, madre e hija eligieron estilismos conectados desde la paleta cromática y las texturas, logrando un resultado cálido, relajado y muy aesthetic. La influencer llevó un look casual chic de impronta minimalista compuesto por una remera blanca básica y jeans azules ajustados. Sin embargo, la verdadera protagonista fue su abrigo: un cardigan oversized tejido en tono amarillo pastel, de textura suave y botones grandes, que aportó el aire cozy que domina las tendencias de la temporada.
Los accesorios terminaron de reforzar la estética effortless: collar dorado delicado con nombre, anillos minimalistas y beauty look natural, con el pelo suelto y maquillaje casi imperceptible.
Alaia, por su parte, enterneció con un outfit de inspiración romántica y clásica. La pequeña lució un sweater tejido calado en amarillo pastel, en perfecta armonía con el cardigan de su mamá, combinado con jeans skinny y medias nude. El detalle del pequeño aro sumó un guiño moderno y delicado, mientras que su juguete de apego en colores neutros mantuvo intacta la armonía visual del estilismo.
La clave del look matchy estuvo justamente en evitar lo literal. No se vistieron iguales, sino que coordinaron tonos amarillos, denim azul y tejidos suaves para construir una estética compartida sin perder identidad. Un recurso fashionista que ya se perfila como una de las fórmulas favoritas para los días fríos: cómoda, elegante y perfecta para los looks familiares que dominan las redes sociales.