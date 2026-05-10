Ailén Cova y su hija Alaia enamoraron con sus looks matchy ideales para los días de frío

Mientras en Argentina las temperaturas bajan y los tejidos vuelven a ocupar el centro del placard, Ailén Cova compartió desde Inglaterra una postal familiar que ya anticipa una de las tendencias más fuertes del 2026: los looks matchy entre madres e hijas, pero en versión sutil y sofisticada.

Ailén Cova, Alexis Mac Allister y Alaia

Ailén Cova y su hija Alaia apostaron al "matchy look" más elegante y cozy de la temporada

Instalada junto a Alexis Mac Allister en Wilmslow, a pocos kilómetros de Liverpool, Ailén Cova mostró en sus historias de Instagram una tierna imagen junto a su hija Alaia Mac Allister para enfrentar el fresco de la primavera europea. Con humor, acompañó la foto con la frase: "Not matchy? not thy", dejando en evidencia la coordinación fashionista entre ambas.

Lejos de apostar por outfits idénticos, madre e hija eligieron estilismos conectados desde la paleta cromática y las texturas, logrando un resultado cálido, relajado y muy aesthetic. La influencer llevó un look casual chic de impronta minimalista compuesto por una remera blanca básica y jeans azules ajustados. Sin embargo, la verdadera protagonista fue su abrigo: un cardigan oversized tejido en tono amarillo pastel, de textura suave y botones grandes, que aportó el aire cozy que domina las tendencias de la temporada.

Ailén Cova y Alaia Mac Allister

Los accesorios terminaron de reforzar la estética effortless: collar dorado delicado con nombre, anillos minimalistas y beauty look natural, con el pelo suelto y maquillaje casi imperceptible.

Alaia, por su parte, enterneció con un outfit de inspiración romántica y clásica. La pequeña lució un sweater tejido calado en amarillo pastel, en perfecta armonía con el cardigan de su mamá, combinado con jeans skinny y medias nude. El detalle del pequeño aro sumó un guiño moderno y delicado, mientras que su juguete de apego en colores neutros mantuvo intacta la armonía visual del estilismo.

Ailén Cova y Alaia Mac Allister

La clave del look matchy estuvo justamente en evitar lo literal. No se vistieron iguales, sino que coordinaron tonos amarillos, denim azul y tejidos suaves para construir una estética compartida sin perder identidad. Un recurso fashionista que ya se perfila como una de las fórmulas favoritas para los días fríos: cómoda, elegante y perfecta para los looks familiares que dominan las redes sociales.