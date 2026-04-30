Jimena Barón mostró cómo engañan a la gente con la inteligencia artificial: "Estoy un poco asustada"

Jimena Barón llamó la atención en redes sociales al contar, fiel a su estilo, que están usando su rostro para promocionar cosas que no tienen su autorización. Sorprendida y temerosa ante la situación, la actriz compartió dos mensajes para advertir que no es ella y que los contenidos fueron creados con Inteligencia Artificial.

El descubrimiento de Jimena Barón que causó revuelo en redes

Jimena Barón encendió las alarmas en redes sociales al revelar que su imagen está siendo utilizada sin consentimiento mediante inteligencia artificial para engañar al público. A través de su cuenta de Instagram, la artista compartió su preocupación al detectar una publicidad falsa que circula con su rostro e invita a apostar de manera online.

"Hay una publi hecha con Inteligencia Artificial", escribió la cantante. Luego, con su característico tono irónico, aclaró: "No soy yo, no es mi voz y son mis dientes (Gracias a Dios)". Pese a ponerle humor a su posteo, Jimena Barón se mostró furiosa con esta acción que la tiene como protagonista.

Jimena Barón

Jimena Barón alertó sobre el uso de su imagen con IA para engañar: "Estoy muy impactada"

Lejos de tratarse de un caso aislado, Jimena Barón también advirtió sobre un fenómeno que va en aumento: la circulación de contenidos manipulados que incluso son tomados como reales. En ese sentido, expresó su sorpresa al notar que algunos medios replican este tipo de materiales alterados. "Estoy muy impactada y un poco asustada con todo lo que está trayendo la IA", expresó, dejando en evidencia la preocupación que genera el avance de estas herramientas.

Jimena Barón

El caso vuelve a poner en el centro del debate el crecimiento acelerado de la inteligencia artificial, la cual es capaz de recrear rostros, voces y gestos con un nivel de realismo cada vez mayor. Estas tecnologías, conocidas popularmente como deepfakes, permiten crear videos, audios o imágenes falsos que pueden resultar prácticamente indistinguibles de los reales, lo que abre un escenario complejo en términos de veracidad, privacidad y seguridad.

Jimena Barón

Si bien la IA también tiene aplicaciones positivas en campos como el arte, el entretenimiento o la educación, su uso sin regulación plantea desafíos que se deben tratar cuanto antes. Desde la difusión de noticias falsas hasta estafas digitales o la suplantación de identidad, los riesgos crecen y alertan a la sociedad. En el caso de las figuras públicas, como Jimena Barón, el impacto es aún mayor, ya que su imagen puede ser utilizada para promocionar productos o mensajes sin ningún tipo de autorización.

De esta manera, Jimena Barón mostró cómo engañan a la gente con la inteligencia artificial y reveló con total sinceridad: "Estoy un poco asustada". Su descargo no solo funcionó como advertencia para sus seguidores, sino también como reflejo de una problemática a nivel mundial.