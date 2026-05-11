Luisana Lopilato se despidió de la Argentina con un mensaje para sus hijos, sus cuñadas, su mamá y su hermana

Desde que se casó con Michael Bublé, Luisana Lopilato decidió instalarse en Canadá donde construyó una familia numerosa. En paralelo, continuó desarrollando su carrera profesional como actriz. Esto la lleva a encabezar proyectos internacionales que la llevan tanto a viajar por Europa, como así también volver a Argentina. Tras haber realizado una corta estadía en su tierra natal, la artista emprendió rumbo nuevamente a Norteamérica para reencontrarse con su marido y su hogar. En ese marco, le dejó un sentido mensaje a su mamá Beatriz en un domingo sumamente especial.

El mensaje de Luisana Lopilato por el Día de la Madre

En Canadá y varios países a lo largo y ancho del mundo este domingo 10 de mayo se celebró el Día de la Madre. Por este motivo, Luisana Lopilato le rindió un cálido homenaje a todas las mamás que integran su círculo familiar. Para ello, realizó un posteo en sus historias de 24 horas donde se ven diversas mujeres. Entre ellas, su mamá Beatriz, su hermana Daniela y sus cuñadas Brandee y Crystal Bublé, ambas hermanas de Michael Bublé. “Agradecida de tener a estas mamás a mi lado”, fue el texto en inglés con el que acompañó la imagen.

Luisana Lopilato saludó a su familia por el Día de la Madre | Instagram

También destacó la figura de la matriarca del clan Lopilato y, junto a una postal en la que se la ve a la intérprete dándole un beso a su mamá escribió: “Por vos, solo gratitud”. Este mensaje englobó todas las enseñanzas y todo el esfuerzo hecho y los logros conseguidos a lo largo de su vida ya que fue quien le inculcó los valores que hoy tiene como mujer y madre.

Luisana Lopilato junto a su mamá Beatriz | Instagram

Luisana Lopilato les dedicó unas tiernas palabras a sus hijos

En este día festivo para todas aquellas mujeres que ejercen la maternidad, Luisana Lopilato también se animó a brindarle unas emotivas palabras a sus cuatro hijos: Elías, Noha, Cielo y Vida, fruto de su romance con el artista canadiense. “Ser su mamá es simplemente hermoso”, aseguró en un texto que acompañó a una imagen tan enternecedora como gráfica.

Luisana Lopilato junto a sus cuatro hijos | Instagram

Siempre cuidando la identidad de sus herederos, la dramaturga compartió una imagen en la que ella y sus retoños están caminando de espaldas a la cámara. Allí, los cinco van unidos tomándose de la mano en señal de una inquebrantable unión. “A todas las madres de todas sus formas y todas sus maneras, les deseo un hermoso día de la madre”, agregó extendiendo su saludo y llegando a todas aquellas cibernautas que ejercen la tarea de la crianza diaria.

Cabe destacar que la esposa del cantante extranjero viajó a la Argentina debido al comienzo de las grabaciones de “El Sobrino”, la nueva película producida por Netflix y dirigida por Damián Szifron. Esta comedia dramática de producción nacional mantiene a la actriz con una ajetreada agenda laboral la cual combina la maternidad con su desarrollo profesional en la industria cinematográfica.

Luisana Lopilato volviendo a Canadá | Instagram

Así, con valijas en mano y una sonrisa radiante, Luisana Lopilato regresó a Canadá no sin antes asegurar que en unas semanas estará “de vuelta”. Su viaje representa no solo desconectar por unos días de las largas jornadas en los sets de grabación, sino que, además, volver a compartir tiempo con sus cuatro hijos, su marido y las mujeres integrantes de esa red de contención que tejió a miles de kilómetros de su tierra natal.

NB