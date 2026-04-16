¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 16 de abril de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 16 de abril de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Día para bajar un cambio. Vas a sentir la necesidad de frenar un poco y pensar antes de actuar, algo que no siempre te resulta fácil. En lo laboral, mejor estrategia que reacción. En el amor, evitá discusiones innecesarias.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Momento de afirmación personal. Te vas a sentir más seguro con lo que querés y eso se nota. Buen día para avanzar con proyectos económicos. En lo afectivo, alguien puede sorprenderte con una propuesta interesante.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

La cabeza a mil, pero ojo con dispersarte. Hay muchas ideas dando vueltas, pero no todas son viables hoy. En lo laboral, priorizá. En el amor, necesitás claridad: hablá sin vueltas.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Sensibilidad a flor de piel. Puede ser un día medio nostálgico, pero también muy intuitivo. Ideal para conectar con lo que sentís de verdad. En pareja, buscá contención y evitá sobreinterpretar.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Día para brillar, pero sin exagerar. Vas a tener oportunidades para destacarte, sobre todo en lo social o laboral. Aprovechá, pero sin caer en el ego. En el amor, mostrarse genuino suma más que impresionar.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Orden y claridad, tus aliados. Es un día ideal para resolver temas pendientes y poner todo en su lugar. En lo laboral, podés cerrar algo importante. En el amor, bajá la exigencia.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Buscando equilibrio, como siempre, pero hoy con más herramientas para lograrlo. Buen momento para tomar decisiones en pareja o asociaciones. En lo laboral, se destraban situaciones.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Intensidad en aumento. Todo lo que sentís se potencia, para bien o para mal. Día clave para transformar algo interno. En el amor, evitá los juegos de poder.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Necesidad de libertad, pero con responsabilidad. Hay compromisos que no podés esquivar. En lo laboral, cumplí antes de salir corriendo. En el amor, sinceridad ante todo.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Foco total en objetivos. Es un día productivo, ideal para avanzar con proyectos a largo plazo. En lo emocional, tratá de no desconectarte tanto: alguien necesita más de vos.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Creatividad en alza. Se te ocurren ideas originales que pueden rendir mucho si las bajás a tierra. En lo social, estás magnético. En el amor, animarte a algo distinto puede cambiar el panorama.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Día introspectivo. Vas a necesitar momentos de silencio para ordenar lo que te pasa. No es un día para decisiones impulsivas. En el amor, escuchá más tu intuición.