Además de un burro, María Vázquez mostró el nuevo y particular animal que también vive en su casa

Más allá de su veta fashionista y sus trabajos como modelo y diseñadora, María Vázquez es una apasionada de la fauna. Así quedó demostrado en su cuenta de Instagram, no sólo al mostrar a Olga, su burrita bebé que nació en febrero, sino también con la presencia de un singular integrante que despertó ternura y curiosidad en sus más de 378 mil seguidores.

María Vázquez y sus mascotas poco convencionales

María Vázquez combina su vida laboral con los momentos de descanso en el campo, donde conecta con la naturaleza y se aleja de la ajetreada rutina que impone la gran ciudad. En este marco, es propietaria de numerosas hectáreas en las que tiene no solo frondosas plantaciones, sino también, animales poco convencionales. Entre ellos burros, caballos y otras especias propias de la vida rural. No obstante, la experta en moda sumó un nuevo integrante a su familia de cuatro patas: un pequeño zorro.

El zorro de María Vázquez | Instagram

A través de una historia de 24 horas, mostró al can recostado sobre el jardín de su casa. Orgullosa de su propiedad y todos los elementos que la componen, escribió: “Mi fauna”. Al parecer, este mamífero tiene poquitos años de vida debido a la apariencia joven de su rostro. Sin inmutarse por la llovizna propia de este miércoles 15 de abril, su peculiar mascota descansaba plácidamente sobre el pasto, mientras observaba a su dueña como lo registraba con el celular.

María Vázquez tiene adoración por Olga

Esta semana, María Vázquez recurrió a su perfil de Instagram para mostrar cómo va creciendo la pequeña burrita. En un posteo, reveló detalles de cómo fue la llegada al mundo del asno que se robó el suspiro de todos los cibernautas, incluso, el de la propia Nicole Neumann. “Olga nació hace dos meses y medio en casa, lamentablemente su mamá no la pudo criar. Con mucho amor va creciendo junto a mis otros burros y animales… Luisa la adoptó y ahí van… entre otras manos humanas que, por supuesto la cuidaron, alimentaron y le dieron mucho amor”, reveló.

De esta manera, volvió a enternecer con esta adorable cría de burro que despertó asombro y mucha ternura en su comunidad digital. La publicación generó una ola de reacciones: muchos la felicitaron por el carrusel de imágenes, mientras que otros resaltaron las ventajas de criar a este tipo de animal en un entorno natural, rodeado de campo y tranquilidad.

Olga, la burra de María Vázquez | Instagram

La presencia del pequeño zorro se suma así a la particular familia de animales que rodea a María Vázquez y refleja su estilo de vida ligado al campo. Este imponente ejemplar no solo aporta un toque exótico a su entorno, sino que también simboliza su pasión por convivir con especies poco tradicionales, consolidando un hogar donde la naturaleza y los animales ocupan un lugar central.

NB