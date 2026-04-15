Marcelo Tinelli puso en venta la casa que había refaccionado para vivir con su familia: así es por dentro

En las últimas horas, el nombre de Marcelo Tinelli volvió a resonar con fuerza, aunque esta vez lejos de los estudios de televisión y más cerca de su vida personal. El reconocido conductor habría decidido poner en venta la propiedad que durante años preparó con especial dedicación para compartir junto a su familia: un exclusivo piso en la emblemática torre Le Parc Alcorta, uno de los edificios más distinguidos de la Ciudad de Buenos Aires.

El lujoso piso de Marcelo Tinelli en Le Parc Alcorta

Ubicada en el corazón de Palermo Chico, la residencia de Marcelo Tinelli fue pensada como un verdadero refugio familiar para él y sus cinco hijos -Candelaria, Micaela, Francisco, Juana y Lorenzo-, donde el diseño y la funcionalidad fueran de la mano y se ajustaran a las necesidades de grandes y chicos. En este marco, la vivienda nació a partir de la integración de dos departamentos independientes, una decisión que permitió crear un hogar amplio y armónico, pensado para acompañar la dinámica de una familia numerosa y con distintas necesidades.

Marcelo Tinelli | Instagram

Según trascendió, cada ambiente fue concebido para privilegiar la amplitud y la luminosidad natural. Los grandes ventanales no sólo aportan luz a los espacios interiores, sino que también permiten disfrutar de vistas abiertas hacia la ciudad, generando una sensación de continuidad entre el interior y el casco urbano. El resultado es una propiedad que combina elegancia contemporánea con una marcada sensación de bienestar, confort y calidad.

Uno de los sectores más representativos del estilo de vida del conductor es el destinado a los encuentros con familiares y amigos. Allí se destaca un sofisticado bar privado y un amplio salón de relax, ideales para recibir invitados y compartir reuniones -o eventos- en un ambiente distendido. Este espacio refleja el perfil anfitrión que siempre caracterizó a Tinelli, acostumbrado a celebrar y compartir momentos con sus allegados y seres queridos

Casa de Marcelo Tinelli | Créditos: Estudio Aisenson

Por su parte, este glamoroso inmueble cuenta con varios dormitorios en suite, entre ellos una imponente habitación principal que se distingue por su gran vestidor y su atmósfera reluciente. A esto se suma una cocina espaciosa con comedor diario, pensada como el corazón de la vida familiar, además de áreas destinadas al personal de servicio y múltiples espacios de guardado que aportan practicidad al día a día.

La imponente casa que Marcelo Tinelli tiene a la venta

Más allá del interior, el edificio en el que Marcelo Tinelli tiene su piso adaptado ofrece una propuesta integral de bienestar y confort. Piscinas cubiertas y al aire libre, gimnasio y áreas recreativas forman parte de los espacios comunes que acompañaron durante años la rutina de la familia. Todo ello se integra en un entorno rodeado de verde, donde la tranquilidad y la privacidad son protagonistas.

Marcelo Tinelli y sus hijos | Instagram

La decisión de poner en venta esta propiedad marca un nuevo capítulo en la vida personal de Marcelo Tinelli, quien a lo largo de los años mantuvo en absoluta reserva las comodidades y el confort que le brindó a su familia. Hoy, la casa que adaptó para vivir con sus cinco hijos se transforma en símbolo de la elegancia y sofisticación que siempre acompañó al conductor desde las sombras.

NB