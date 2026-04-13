Así fue la historia de amor de Grecia Colmenares y Matías Alé

La historia de amor entre Grecia Colmenares y Matías Alé tuvo condimentos de romance fugaz, verano mediático y cruce inesperado entre dos figuras muy distintas. En su momento fue más rumor que confirmación, pero con los años el propio actor terminó por blanquear que aquello efectivamente había existido. Lo hizo en 2022, cuando recordó ese vínculo en una entrevista y habló de una relación breve pero intensa.

Grecia Colmenares y Matías Alé: cómo empezó el romance que sorprendió a todo

“Lo de Grecia fue real, es un gran amor que yo tuve”, dijo entonces Matías Alé, al reconstruir una historia que, aunque duró poco, quedó marcada en su recuerdo. El comienzo de esa relación se ubica a fines de 2011, cuando ambos coincidieron en un momento de alta visibilidad. Grecia había llegado a la Argentina para hacer temporada en Villa Carlos Paz con 14 millones, mientras que Alé encabezaba Boeing Boeing en la misma ciudad, se conocieron después de un cruce en televisión.

Matías Alé y Grecia Colmenares

Según contó Alé, todo empezó a la salida de los estudios de América TV. “Lo de Grecia fue real, es un gran amor que yo tuve. Nos llevamos muy bien, es un sol Grecia. Nos encontramos a la salida de ‘Animales Sueltos’, nos miramos y estuvo buenísimo”, dijo en diálogo con Mariana Brey para Detrás de Escena. A partir de ese primer cruce, fueron a comer y, cuando el productor de ella tuvo que irse, él se ofreció a acompañarla. Esa noche la llevó en moto hasta el hotel y al día siguiente volvió a verla, incluso en el marco del cumpleaños de la actriz.

Grecia Colmenares y Matías Alé: del flechazo a un final marcado por la exposición

Con el paso del tiempo, Alé fue sumando detalles que ayudaron a darle forma a esa historia. En sus recuerdos aparece una Grecia idealizada, en línea con la imagen clásica que ella había construido en las telenovelas. “Ella siempre perfecta, vive en otra esfera, tope de gama de mi vida”, dijo en Socios del espectáculo (eltrece). En otra entrevista, fue todavía más enfático con el tono de fascinación: aseguró que le había sorprendido “su ángel, su figura” y hasta la comparó con “una princesa de Disney”.

Matías Alé y Grecia Colmenares

Pero lo que empezó con entusiasmo duró poco. A comienzos de enero de 2012, Grecia Colmenares explicó en diálogo con Crónica que había sido ella quien decidió terminar el vínculo. Su versión fue clara: “Con Matías la pasamos bien, nos conocimos y fue todo un caballero conmigo, pero dejamos de vernos por el acecho mediático”. También remarcó que siempre había cuidado su vida privada y que no pensaba cambiar eso.

Del lado de Matías Alé, la versión fue otra, pero no contradictoria: reconoció que estaban conociéndose y aseguró que él ya había sido claro respecto de que no quería compromisos. Entre la presión de las cámaras, la velocidad con que se instaló el romance y dos formas distintas de vivir la exposición, la relación se apagó casi tan rápido como había empezado.