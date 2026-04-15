El sentido mensaje de Mirtha Legrand a Juana Viale por su cumpleaños: "Sos un orgullo"

Mirtha Legrand llamó la atención en redes sociales al compartir un posteo muy especial en el que agasajó a su nieta Juana Viale. La diva no dejó pasar el cumpleaños de la actriz y le dedicó un mensaje cargado de afecto mediante su cuenta, lo que generó ternura y una lluvia de "likes" por parte de sus seguidores.

Mirtha Legrand emocionó a Juana Viale con una emotiva dedicatoria en redes

Este miércoles 15 de abril, Juana Viale celebra sus 44 años y, como era de esperarse, recibió una gran cantidad de saludos en su día especial. Entre ellos, uno de los más emotivos fue el de su abuela, Mirtha Legrand, quien no dudó en expresarle públicamente todo su amor y cariño.

A través de su cuenta de Instagram, la conductora de 99 años compartió una imagen juntas y le dedicó unas sentidas palabras: “Mi querida Juani, feliz cumpleaños. Sos un orgullo para mí. Que sea un año maravilloso. Con amor, tu abuela”. El mensaje rápidamente enterneció a sus seguidores, quienes celebraron el fuerte vínculo que mantienen las artistas.

Complicidad y pasión por moda: la particular imagen que eligió Mirtha Legrand para saludar a Juana Viale en el día de su cumpleaños

La postal elegida no pasó desapercibida. En la imagen que subió Mirtha Legrand a sus historias, se las puede ver posando en un elegante living, con una estética clásica y sofisticada. La Chiqui aparece sentada en un sillón luciendo un impactante vestido rojo bordado, de mangas largas y con detalles brillantes que realzan su impronta glamorosa. Su look look se completa con joyas delicadas y su característico peinado rubio, reafirmando su estilo icónico.

A su lado, Juana Viale se encuentra sentada en el piso apoyada sobre las piernas de su abuela con un outfit que equilibra frescura y elegancia. La actriz eligió un vestido negro con estampado floral en tonos verdes y coloridos, de escote pronunciado y líneas simples, que aporta un aire moderno y relajado a su estilo. Su propuesta está acompañada de un maquillaje natural y el cabello recogido, dejando total protagonismo a su atuendo.

La imagen refleja, sin dudas, la complicidad y el gran lazo familiar que las une. Además, la fotografía muestra el contraste de estilos que ambas llevan con naturalidad: el glamour clásico de Mirtha Legrand y la impronta contemporánea de Juana Viale.

Por el momento, la conductora no contestó la publicación de su abuela y solo se limitó a compartir un breve video donde se ven rocas y el mar de fondo musicalizado con la canción Estallando desde el océano de Sumo. De esta manera, el sentido mensaje de Mirtha Legrand a Juana Viale por su cumpleaños causó ternura y emoción en los usuarios de las redes. "Sos un orgullo", afirmó la diva de los almuerzos en su posteo de Instagram.