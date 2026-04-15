Sofía Solá, la hija de Maru Botana, anunció que consiguió trabajo en Europa y se muda: "Voy a cumplir mi sueño"

Desde que comenzó un arduo trabajo en redes sociales como creadora de contenido, la imagen de Sofía Solá, hija de Maru Botana, no paró de crecer. Sus conocimientos de moda y su espíritu inquieto la llevaron a buscar nuevos horizontes y expandir su faceta profesional. Tal es así que, en su cuenta de TikTok anunció que consiguió trabajo en Europa y se muda para cumplir su sueño.

Sofía Solá, la hija de Maru Botana, cumple su sueño

A través de un video que grabó para sus seguidores de la famosa red social del signo musical, Sofía Solá abrió su corazón y compartió con sus seguidores una noticia que la mantiene llena de ilusión. “Estoy cumpliendo un sueño. Desde que soy muy chiquita soñaba con vivir en una ciudad, y cuando conocí Barcelona supe que era esa ciudad”, comenzó diciendo visiblemente emocionada.

Sofía Solá | Instagram

Acto seguido reveló que estaba en la búsqueda de nuevos rumbos: “Hace bastante tiempo ya había pensado en irme, pero en ese momento me di cuenta de algo importante: me estaba yendo desde un lugar de escapatoria. Sentía que Buenos Aires me atrapaba, que el ambiente y algunas personas no me hacían bien… y estaba queriendo irme sin un objetivo claro, esperando que el viaje me diera algo que ni yo sabía qué era”. Sin embargo, decidió tomar el toro por las astas y comenzó a escuchar su corazón: “Entendí que no hay nada peor que irse en busca de ´algo´ cuando todavía no sabés qué querés construir”.

Tras esta especie de crisis de identidad por encontrar su motivación y razón de ser, encontró en el universo fashionista y en las redes sociales, su inspiración. “Así que me quedé. Trabajé en mí, en mi bienestar y en lo que realmente quería hacer. Empecé a desarrollarme en redes, en el mundo del modelaje y la creación de contenido… y me di cuenta de que es un trabajo que amo y disfruto muchísimo”, se sinceró.

Sofía Solá | Instagram

Sofía Solá se radica en el Viejo Continente

Mientras en su tierra natal sentaba bases sólidas, fue durante un viaje a España que Sofía Solá se presentó a un casting en el ámbito de la moda y quedó seleccionada. “Entonces cambié la forma de hacerlo: primero construí mis bases acá en Buenos Aires. Y en enero fui a una reunión con una agencia en Barcelona… ¡y quedé!”.

Para la hija de Maru Botana, esta experiencia significa una oportunidad única para expandir su imagen en el viejo continente y comenzar a escribir su propia historia en suelo español. “Ahora me voy a vivir a Barcelona hasta agosto. No es mucho tiempo, es una prueba, pero para mí significa muchísimo. Es un paso enorme hacia un sueño que vengo construyendo hace años”.

Aunque reconoció que esta experiencia representa apenas el comienzo de un camino mucho más largo, dejó en claro que cada paso cuenta en la construcción de sus metas personales y profesionales. “Hoy más que nunca creo en algo: la importancia de accionar por lo que uno quiere. Cuando te proponés pasos concretos, cuando hacés lo que está bajo tu control, las cosas empiezan a pasar”. Aunque reconoció que esto sólo es una breve materialización de sus anhelos, aseguró: “Quizás no sea un salto gigante de un día para el otro, pero cada pasito cuenta. Confíen en ustedes mismos. De verdad, confiar en uno mismo lo cambia todo”.

De esta manera, Sofía Solá inicia una nueva etapa lejos de su país natal, con la mirada puesta en crecer dentro del mundo de la moda y consolidar su carrera internacional. Mientras se prepara para instalarse en Barcelona, la hija de Maru Botana apuesta a transformar este desafío en una oportunidad clave para proyectar su nombre en el competitivo escenario europeo.

NB