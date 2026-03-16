¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 16 de marzo de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 16 de marzo de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

El lunes arranca con energía intensa. Vas a sentir ganas de resolver todo de golpe, pero te conviene ir paso a paso. En el trabajo o estudio, alguien podría pedirte una opinión sincera: decila con tacto.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

La semana empieza con ganas de ordenarte. Es un buen momento para acomodar pendientes o revisar tus gastos. En lo afectivo, alguien cercano puede sorprenderte con un gesto que te levante el ánimo.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu mente está rápida y creativa, ideal para reuniones, ideas nuevas o resolver algo que venía trabado. Eso sí: tratá de no dispersarte demasiado. Si enfocás la energía, podés avanzar mucho.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Este lunes te invita a escuchar más tu intuición. Hay una situación familiar o emocional que necesita tu atención. No hace falta resolver todo hoy, pero sí dar el primer paso.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Arrancás la semana con protagonismo. Puede aparecer una oportunidad para destacarte o liderar algo. Aprovechala, pero sin imponer demasiado tu punto de vista: escuchar también suma.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Tu lado organizado se activa fuerte. Es un día ideal para planificar la semana y cerrar tareas pendientes. En lo personal, tratá de no ser tan exigente con vos mismo.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Las relaciones toman protagonismo. Puede surgir una conversación importante con alguien cercano. Si hablás desde la calma, el resultado puede ser mejor de lo que esperabas.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Este lunes te pide enfocarte en lo práctico. Ordenar tu rutina o tus tiempos te va a ayudar a sentir más control. En lo emocional, evitá engancharte con discusiones innecesarias.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

La semana empieza con ganas de movimiento. Puede surgir un plan, una invitación o una idea que te entusiasme. Decile que sí a lo nuevo, pero sin descuidar tus responsabilidades.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Día para tomar decisiones con cabeza fría. Algo que venías evaluando puede empezar a definirse. Confiá en tu criterio y no te apures más de la cuenta.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Tu creatividad está en alza y podés encontrar soluciones originales a un problema. También es un buen momento para retomar contacto con alguien que hace tiempo no ves.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

La sensibilidad está a flor de piel. Este lunes puede traer momentos de introspección o recuerdos que te movilicen. Buscá espacios tranquilos para ordenar lo que sentís.