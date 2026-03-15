Así es la nueva casa de José María Muscari: estilo nordic industrial, baño total black y cocina de diseño

El director teatral José María Muscari sorprendió a sus seguidores al abrir las puertas de su nuevo hogar. Este sábado 14 de marzo, el artista compartió en su cuenta de Instagram un video en el que recorre cada rincón de su flamante departamento, aún sin muebles ni mudanza completa, pero ya con una impronta estética muy marcada.

José María Muscari

Así es la nueva casa de José María Muscari

“¿Quieren chusmear cómo quedó mi nuevo departamento? Pasen y vean porque es increíble. Es absolutamente increíble, pero transformaron este piso en tres meses. Nadie lo puede creer”, escribió José María Muscari junto al video, que rápidamente despertó la curiosidad de sus fanáticos.

A primera vista, el departamento responde a un minimalismo moderno de lujo, donde la premisa es clara: menos es más. La ausencia de elementos ornamentales innecesarios se compensa con la nobleza de los materiales, las superficies continuas y una paleta neutra dominada por blancos, negros y grises.

La nueva cocina de José María Muscari

Uno de los espacios que más llama la atención es el baño, pensado con una estética total black que transmite dramatismo y elegancia. Las paredes y el piso están revestidos con placas de gran formato que imitan el mármol negro con vetas blancas, generando una sensación de continuidad visual y sofisticación. La bacha, integrada en el mismo material de la mesada, se combina con grifería de pared en negro mate, una tendencia fuerte en el diseño contemporáneo. Incluso los sanitarios siguen esta línea en tonos antracita, reforzando la idea de un baño que recuerda a los de los hoteles de lujo.

En contraste absoluto aparece la cocina, concebida bajo el concepto total white. Integrada al resto del ambiente a través de una isla central, el espacio apuesta por la luminosidad y la limpieza visual. Las mesadas y alzadas están realizadas en cuarzo o porcelánico blanco tipo Statuario, con vetas grises suaves y prácticamente sin juntas visibles. El mobiliario, con alacenas y bajo mesadas en blanco puro y sistemas sin tiradores, mantiene intacta la estética minimalista.

El baño estilo total black

El área social del director artístico se completa con un mueble de TV y biblioteca diseñado a medida, en negro mate con fondos de madera natural, que retoma el contraste dominante de toda la casa. Los pisos de madera clara, dispuestos longitudinalmente, aportan calidez y ayudan a ampliar visualmente los espacios, mientras que las paredes blancas potencian la luz natural que entra por los grandes ventanales. Una lámpara colgante negra de diseño orgánico rompe con la geometría del mobiliario y suma personalidad.

Así es la nueva casa de José María Muscari

Un impactante vestidor y habitaciones estilo zen - moderno

En el recorrido que hizo José María Muscari también se puede ver un vestidor con muebles de madera y hierro, placares empotrados con puertas espejadas y amplios balcones con plantas de exterior que prometen convertirse en un oasis urbano.

Las nuevas habitaciones de José María Muscari

Las habitaciones, en tanto, apuestan a un minimalismo aún más extremo. Las camas de estructura baja, casi al ras del suelo, remiten a un estilo zen-moderno pensado para el descanso, mientras que los puntos de luz y enchufes negros están estratégicamente ubicados para evitar cables a la vista.

El resultado final es una combinación que podría definirse como nordic-industrial: luz y madera clara inspiradas en el diseño nórdico, combinadas con acentos en negro mate y líneas contundentes que aportan sofisticación. Un hogar amplio, moderno y pensado para disfrutar tanto del descanso como de la vida social.

La nueva casa no solo marca una nueva etapa estética para José María Muscari, sino también personal. Una vez que finalice la mudanza, el director se instalará allí junto a su hijo Lucio con quien comparte su vida cotidiana.