Camila Romano, diseñadora, analiza los looks de los Oscar: "Evocan la nostalgia de tiempos pasados, del Old Hollywood"

La alfombra roja de los Oscar volvió a confirmarse como uno de los momentos más esperados de la gran noche del cine. Antes de que comenzara la ceremonia en el Dolby Theatre de Los Ángeles, las celebridades desfilaron ante cámaras y fotógrafos con apuestas de moda que marcaron tendencia y generaron conversación en todo el mundo. En este contexto, la diseñadora Camila Romano analizó los principales estilos que dominaron la previa de la gala.

La alta costura presente en los Oscar

En su mirada sobre los Oscar, Romano destacó el uso de detalles llamativos y materiales que aportaron movimiento y dramatismo a los vestidos de las actrices hollywoodenses. “Vi muchas plumas muy bien utilizadas por Chanel en Teyana Taylor y en Nicole Kidman”, señaló la experta fashionista de alta costura al referirse a una de las tendencias más visibles de la red carpet. Según explicó en exclusiva para Caras, estos recursos ayudaron a crear looks impactantes que captaron la atención de los espectadores y especialistas en moda.

Ana de Armas, Stephanie Hsu y Audrey Nuna | Créditos: Instagram The Academy

De hecho, las plumas fueron protagonistas en algunos de los estilismos más llamativos de este domingo 15 de marzo. En este marco, la fashion designer también destacó el atuendo elegido por Demi Moore y explicó: “También en Demi Moore que fue hecho por Gucci, así que esos tres vestidos llenos de plumas impresionantes me encantaron”. A pesar de ser extravagante y polémico, para Romano, este tipo de detalles aportan elegancia, volumen y un toque teatral que se adapta perfectamente a eventos de alto impacto como los Oscar.

Por su parte, otro recurso estético que se repitió en distintos looks fue el predominio del color plata. Prendas compuestas por seda y los bordados metálicos se hicieron presentes en varios vestidos de las celebridades. “Otra de las tendencias que se impusieron en la alfombra roja fueron los vestidos plateados, telas satinadas, y también bordados mucho en plateado”, explicó al describir el brillo que caracterizó a muchas de las elecciones de la glamorosa velada.

Look de Demi Moore en los Premios Oscar 2026 | Créditos: Instagram The Academy

El blanco & negro, colores que nunca pasan de moda

El clásico contraste entre blanco y negro también tuvo un lugar destacado entre las celebridades de Hollywood. Esta combinación, considerada una de las más elegantes dentro de la moda de gala, volvió a demostrar su vigencia en los Oscar. “El clásico black and white que en un montón de looks lo vi combinados”, destacó la diseñadora, remarcando que se trata de una fórmula que nunca pierde actualidad y perdura con el correr de las ediciones.

Janet Jackson, Kieran Culkin, Spike Lee y su esposa | Créditos: Instagram The Academy

Más allá de los colores y los detalles, la estilista subrayó una característica que llamó poderosamente su atención: “Y por último algo que sí me impactó fue ver siluetas que evocan la nostalgia de tiempos pasados, de un Hollywood de antes, más histórico: con volúmenes en sobrefaldas, siluetas más ensanchadas en la cadera y con volúmenes en la parte de abajo”.

Elle Fenning, Anna Wintour, Mía Goth | Créditos: Instagram The Academy

Para la diseñadora, este tipo de elecciones refleja una búsqueda por recuperar la esencia del glamour clásico del cine. “Muestran la nostalgia del old Hollywood”, concluyó Camila Romano al referirse a la tendencia que, según su análisis, marcó la identidad de la histórica alfombra roja. De esta manera, con la moda como la gran protagonista de la velada, se dio por concluida una nueva edición de los Premios Oscar, uno de los eventos más importantes e imponentes de la industria cinematográfica a nivel mundial.

NB