Horóscopo semanal del 15 al 20 de marzo de 2026: qué dicen los astros según Mhoni Vidente, signo por signo

Cada semana, Mhoni Vidente, una de las astrólogas y videntes más reconocidas del país, nos trae las predicciones más esperadas del zodiaco. Con su habilidad para interpretar los movimientos astrológicos y su don para predecir eventos futuros, Mhoni nos guía a través de los altibajos de la vida, brindándonos consejos valiosos para enfrentar cada semana del mes. Ya sea en el amor, el trabajo, la salud o el dinero, su horóscopo semanal para los 12 signos es la clave para entender lo que los astros tienen reservado para nosotros.

Descubrí qué te depara esta semana del 15 al 20 de marzo de 2026 de la mano de Mhoni Vidente en su canal de Youtube

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Carta del Tarot: As de Oros

Aries, esta semana el As de Oros trae buena suerte y estabilidad continua. Entras a tu mejor época con tu cumpleaños cerca después del 21. Tu mejor día será el 19 de marzo, de doble suerte rápida para cambios de trabajo, look, mentalidad y reinventarte físicamente.

Salud: Cuídate del estómago, intestinos, úlceras o gastritis; es tu punto débil por estrés. Buena alimentación, ejercicio y quita estrés y nervios.

Consejo: Quítate pensamientos negativos ajenos, no cargues problemas ajenos. Estudia liderazgo o ventas. Compra ropa, teléfono o reloj que necesites. Protege tu luz de chismes e intrigas.

Números de la suerte: 10, 26, 33 (golpes de suerte).

Colores: Rojo y blanco.

Amor: Si soltero soltera, compatibles Capricornio, Leo y Virgo.

Recomendación: Las cartas (As de Oros y Cuatro de Copas) indican riqueza, estabilidad, reuniones importantes, dinero pendiente que llega. Adminístrate, invierte en oro, dólares o algo sólido. Mucho carisma para negocios.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Carta del Tarot: La Estrella

Tauro, sigues brillando en tu mejor momento con recompensas amorosas. Tu mejor día es el 18 de marzo, clave para trabajo nuevo, ascenso o abundancia.

Salud: Cuida espalda baja, riñones o páncreas; toma más agua, quita azúcar.

Consejo: Protégete de brujerías, salación e intrigas: limón verde en bolsillo, agua bendita. Arregla pasaporte o visa para viajes. Cambios laborales positivos, quedas bien. Limpia closet y recámara. Adopta mascota.

Números de la suerte: 11, 18, 29 (tres golpes de suerte).

Colores: Azul y naranja.

Amor: Ofrecimiento de casamiento o amor placentero. Compatibles Acuario, Libra y Virgo. Forma hogar o estabilidad emocional.

Recomendación: Las cartas (Siete de Bastos y Cuatro de Oros) sugieren nuevo trabajo, negocio, cambio en casa, conocer gente importante para estabilidad económica. Sorpresa de embarazo familiar. Sigue dieta y adelgaza.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Carta del Tarot: La Torre

Géminis, construyes para el futuro, quita pensamientos negativos. Cambios laborales positivos. Tu mejor día es el 17 de marzo.

Salud: Problemas en huesos (cadera, piernas, manos); toma calcio, cuídate cambios de tiempo.

Consejo: Protégete de envidias, chismes; reza al Arcángel Miguel. Arregla INE, trámites gobierno. Cambia teléfono. Arregla casa, pinta, compra colchón.

Números de la suerte: 13, 17, 26 (cuatro golpes de suerte).

Colores: Blanco y azul.

Amor: Si soltero o soltera, compatibles Libra, Escorpión y Acuario. Cultiva amor verdadero.

Recomendación: Las cartas (Dos de Oros y Cuatro de Espadas) indican liberación negativa, estabilidad económica desde el 17, pagar deudas, trámites herencia o compra casa/terreno/local. Reflexiona sobre amores pasados fallidos. Estudia comunicaciones, enfermería, ventas.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Carta del Tarot: El Loco

Cáncer, buena suerte y abundancia; caminas por senda de gloria. Tu mejor día es el 16 de marzo, pagan dinero extra o lotería.

Salud: Hígado, páncreas, riñones, infecciones urinarias; chequéate, quita malos pensamientos de enfermedad (puede ser mal de ojo).

Consejo: No comentes planes ni problemas; sé discreto/a. Cambia colchón o cama de lugar para mover energías negativas. Pinta casa, arregla baño, compra ropa alegre. Prepara bautizo o baby shower.

Números de la suerte: 21, 22, 66.

Colores: Amarillo y verde.

Amor: Ilusión nueva con Piscis, Acuario o Capricornio.

Recomendación: Las cartas (As de Bastos y Cinco de Oros) indican poder, crecimiento, no gastar de más, guardar dinero, control tarjeta. Realización en estudios, dar clases. Espíritu de gratitud y grandeza.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Carta del Tarot: El Sol

Leo, te sacas la lotería o dinero rápido. Tu mejor día es el 20 de marzo.

Salud: Cuidate del insomnio y espalda baja; duerme mejor, té de tila, no cenes pesado después de las 6.

Consejo: Concéntrate, quita flojera. Protégete de mal de ojo o brujería de ex amante. No prestes dinero, cuidado fraudes. Estudia medicina o relaciones públicas.

Números de la suerte: 20, 27, 39.

Colores: Rojo y azul.

Amor: Decisión me quedo o me voy. Compatibles Aries, Acuario y Sagitario.

Recomendación: Las cartas (Tres de Bastos y Siete de Copas) indican sorpresa, noviazgo, amor verdadero, dinero extra, juntas con gente importante del extranjero. Pon atención a señales.

Leo

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Carta del Tarot: As de Copas

Virgo, cuida familia y casa; quita chismes pero no soluciones todo. Momento de patrimonio (casa, terreno). Tu mejor día es el 18 de marzo.

Salud: Cuida tu mente, nervios, ansiedad y garganta por mal de ojo; medita, camina, plantas y mascotas.

Consejo: Ahorra, paga deudas. Estudia relaciones públicas, inglés o cocina. Visualízate en septiembre mejor.

Números de la suerte: 15, 32, 37 (tres golpes de suerte).

Colores: Verde y blanco.

Amor: Compatibles Escorpión, Capricornio y Tauro.

Recomendación: Las cartas (Seis de Copas y Sota de Espadas) indican estabilidad emocional/económica, mucho trabajo, propuesta negocio de mujer conocida. Dos trabajos o negocitos.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Carta del Tarot: El Juicio

Libra, abundancia y estabilidad económica. Tu mejor día es el 20 de marzo.

Salud: Cuida tu tobillo y rodilla; no te caigas ni cargues pesado.

Consejo: Cambia look, viste juvenil. Ritual 20 marzo: veladora amarilla, baños girasoles, perfume sándalo. Sigue estudiando.

Números de la suerte: 02, 25, 29 (tres golpes de suerte).

Colores: Azul y amarillo.

Amor: Regreso de un ex o su pedido de perdón, pero mejor amor verdadero. Compatibles Sagitario, Acuario y Géminis. Vete paso a paso, quita celos.

Recomendación: Las cartas (Caballo de Oros y Cinco de Bastos) indican gente poderosa para economía, recompensa dinero pendiente. Visualízate en octubre viajando, negocio propio.

Escorpión (23 de octubre - 21 de noviembre)

Carta del Tarot: El Sol

Escorpión, brilla, no te escondas, atrévete a ser feliz. Tu mejor día es el 19 de marzo.

Salud: Cuida tu garganta, pulmones y dolor cabeza; Consume más vitamina C y camina.

Consejo: Mantén tu boca cerrada, no chismes. Cambia tu mal momento laboral por gente profesional. Prepárate un viaje Semana Santa y no temas cambios.

Números de la suerte: 04, 12, 15.

Colores: Naranja y blanco.

Amor: Compatibles Virgo, Cáncer y Piscis. Embarazo si casado o casada.

Recomendación: Las cartas (Siete de Oros y Cuatro de Bastos) indican dinero, abundancia, estabilidad. Quita miedos, cirugías salen bien. Invitan extranjero.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Carta del Tarot: La Templanza

Sagitario, calma, todo pasa; progresa sin autosabotaje. Tu mejor día es el 17 de marzo.

Salud: Esta semana cuida tu dentadura, muela juicio, caries, garganta y pulmones; No espes más, ve al dentista.

Consejo: Invierte en ti. Estudia maestría, diplomado liderazgo. Pon negocio de redes o IA. Usa mucha agua bendita y perfumes cítricos.

Números de la suerte: 06, 08, 09 (tres golpes de suerte).

Colores: Rojo y amarillo.

Amor: Pasión verdadera con Acuario, Aries y Leo. Cuídate de chismes de tu expareja.

Recomendación: Las cartas (Seis de Oros y Dos de Bastos) indican recuperar estabilidad económica, quita miedos cambios. Adopta mascota, ejercicio.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Carta del Tarot: El Mago

Capricornio, pídelo se te da; gran semana. Tu mejor día es el 20 de marzo.

Salud: Deja atrás lo vicios (alcohol, cigarro, exceso comida); contrólalos.

Consejo: Esta semana debes hacer compras para tu casa. Sé callado/a, constante. Adopta mascota y pasa tiempo disfrutando de la naturaleza. Afirmación diaria: dinero y abundancia vendrán a mí.

Números de la suerte: 01, 19, 24 (cinco golpes de suerte).

Colores: Azul y blanco.

Amor: Compatibles Aries, Tauro y Géminis.

Recomendación: Las cartas (Seis de Bastos y Caballo de Copas) indican viaje, cambio casa/trabajo, negocio abundancia. Cierra puerta amor pasado.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Carta del Tarot: El Mundo

Acuario, estabilidad económica, premios lotería. Tu mejor día es el 18 de marzo.

Salud: Cuita tu mende de angustias, insomnio, depresión; quita los pensamientos negativos.

Consejo: Actualiza pagos, cambia de casa si no funciona. Viaja y disfruta de un espíritu vagabundo. Amor propio, no amores cualquiera. Invierte en ti con cambios de look.

Números de la suerte: 07, 16, 23 (premio mayor).

Colores: Verde y amarillo.

Amor: Compatibles Libra, Leo y Géminis.

Recomendación: Las cartas (Dos de Espadas y Siete de Espadas) indican apoyo familiar/enfermedad, problema legal conocido, visa aprobada. Regalo inesperado.

Acuario

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Carta del Tarot: Rueda de la Fortuna

Piscis, arriba y mejor; cumples años, bendiciones. Tu mejor día es el 19 de marzo.

Salud: Cuida tus pies, talón, rodilla, tobillo; no te caigas ni corras, esta semana camina.

Consejo: Termina escuela, maestría desarrollo humano. Compra un teléfono nuevo, casa o auto. Invierne más tiempo en tu hogar para pintar o arreglar plantas.

Números de la suerte: 03, 05, 30 (cinco golpes de suerte, premio mayor).

Colores: Azul y amarillo.

Amor: Compatibles Aries, Cáncer y Libra. Amor verdadero futuro.

Recomendación: Las cartas (Cinco de Espadas y Rey de Oros) indican alguien poderoso ofrece trabajo duradero. Alguien fallecido: ora, veladora. Decisiones para felicidad. Logros: casa, auto, reloj. No idealices, es lo que es.