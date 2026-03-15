Así fue el cumpleaños de 80 de Mora Furtado: el glamoroso festejo con amigas y karaoke incluido

La mannequin y conductora Mora Furtado celebró sus 80 años con una fiesta íntima y muy glamorosa en Buenos Aires. Rodeada de amigas y referentes de la moda argentina, compartió en sus redes sociales algunos de los momentos más especiales de la noche.

Entre las invitadas destacadas estuvieron Nequi Galotti, Andrea Frigerio, Evelyn Scheidl y Teresa Calandra. También dijo presente el reconocido diseñador Gino Bogani, gran amigo de la cumpleañera.

Mora Furtado

Así fue el cumpleaños sorpresa de Mora Furtado

Mora Furtado cumplió ocho décadas y decidió mostrar algunas de las imágenes más importantes de la celebración que organizaron sus amigas más cercanas: Nequi Galotti, Andrea Frigerio, Evelyn Scheidl y Teresa Calandra. También estuvo presente el reconocido diseñador Gino Bogani, gran amigo de la cumpleañera.

Su álbum comienza con el look elegido para la ocasión, que reafirma por qué sigue siendo un ícono de estilo dentro de la moda argentina. Se trata de un conjunto de dos piezas de lúrex en animal print dorado, de corte fluido y escote halter. La mannequin completó el estilismo con una tiara y una banda con la frase “80 & Fabulous”, sumando un toque festivo y divertido al festejo.

El estilismo se completó con un maquillaje que resaltó su mirada y su característico flequillo, un sello personal que mantiene intacto desde sus años de mayor exposición en la moda.

En las imágenes también se puede ver el momento en que Mora ingresa al salón entre aplausos, frente a una ambientación elegante en tonos negro y dorado, con globos metalizados y guirnaldas personalizadas para celebrar sus ocho décadas.

Así fue el cumpleaños de Mora Furtado

Del karaoke al brindis: Nequi Galotti, Andrea Frigerio y Gino Bogani celebraron a Mora Furtado

Durante el festejo sorpresa también hubo momentos muy emotivos. Uno de ellos fue el brindis que realizó junto a Gino Bogani, quien la acompañó durante gran parte de la noche. Las redes sociales también dejaron ver algunos detalles de la ambientación del lugar, que incluía carteles de “Happy Birthday”, estrellas colgantes y referencias a sus “Eighty” años.

Pero además del glamour, la celebración tuvo su costado más divertido. En varios videos se puede ver cómo el grupo de amigas se animó a un karaoke improvisado, cantando y bailando entre risas. Las imágenes muestran a Nequi Galotti, Evelyn Scheidl y Andrea Frigerio compartiendo abrazos y hasta un trencito, demostrando la amistad de años que las une más allá de las pasarelas.

El cierre de la noche llegó con el momento más esperado: la torta de cumpleaños, decorada con crema blanca, bengalas doradas y un gran número 80.

De esta manera, la espectacular fiesta de cumpleaños de Mora Furtado se destacó por su glamour, la complicidad entre amigas y un clima de celebración lleno de alegría, que la histórica mannequin no dudó en compartir con sus seguidores.