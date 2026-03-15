Benicio Gravier, el hijo de Valeria Mazza, reveló el verdadero detrás de escena de un desfile de Armani en Milán

Benicio Gravier sigue consolidando su carrera en la moda internacional. A los 21 años, el hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier desfiló para Giorgio Armani durante la Semana de la Moda de Milán y decidió mostrar en sus redes sociales cómo fue el verdadero detrás de escena de ese gran momento.

Benicio Gravier y Valeria Mazza

Benicio Gravier reveló el verdadero detrás de escena de un desfile de Armani en Milán

A través de un video en formato “get ready with me”, Benicio Gravier registró su rutina desde las primeras horas del día. Frente al espejo, mostró cómo se preparó para la jornada: afeitado, cuidado de la piel y su look total black para arrancar la mañana.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue su forma de trasladarse por la ciudad. Lejos del glamour que suele asociarse a estos eventos, el influencer se movió por Milán en bicicleta para llegar al lugar del desfile. “Acompáñenme a desfilar para Armani en la Milán FWK”, escribió el modelo en el video que compartió con sus más de 40 mil seguidores.

Así fue el detrás de escena del desfile de Benicio Gravier

Una vez en el backstage, el clima cambió por completo. En las imágenes se puede ver el movimiento constante de estilistas, maquilladores y modelos ultimando cada detalle antes de salir a la pasarela. Entre las escenas que mostró Benicio Gravier apareció el clásico “model board”, el panel donde se organizan los looks y la participación de cada modelo. Allí se veía su foto junto a la de los demás elegidos por la firma italiana.

Antes del desfile, el equipo de la marca realizó los últimos retoques de maquillaje, peinado y manicura, además de la prueba final del look que usaría en la pasarela. Además, para la presentación de la colección Primavera/Verano 2026, el modelo argentino lució un conjunto de líneas clásicas con una impronta moderna, acompañado por una boina celeste que se convirtió en uno de los detalles más llamativos del estilismo.

El emotivo encuentro de Benicio Gravier con Valeria Mazza y su familia

Tras finalizar el desfile, Benicio Gravier regresó al backstage donde lo esperaba su familia para felicitarlo por su participación. En el video se ve el momento en que se encuentra con su hermana Taína Gravier y luego recibe el abrazo de sus padres, Valeria Mazza y Alejandro Gravier, quienes viajaron a Milán para acompañarlo en este importante paso de su carrera.

Benicio Gravier en la Semana de la Moda de Milán

La celebración siguió con un brindis con champagne para cerrar una jornada inolvidable, marcada por el apoyo del clan Mazza-Gravier y un nuevo logro para Benicio Gravier en las pasarelas internacionales.