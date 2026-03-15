El look rockero de Anita García Moritán y Pampita en el Lollapalooza 2026: cuero, total black y glam

Este fin de semana, el Lollapalooza 2026 se convirtió en el festival internacional más esperado por chicos y grandes. La presencia de grandes referentes de la música convocó a decenas de famosos y personalidades del espectáculo. Entre ellas, se hicieron presentes Carolina “Pampita” Ardohain y su pequeña hija Anita García Moritán. Madre e hija irrumpieron con un look cien por ciento rockero, donde el total black, el cuero y el glam se convirtieron en el eje transversal de su espíritu fashionista.

Anita y Pampita vieron a Panam

La presencia de Anita García Moritán y Pampita no pasó desapercibida entre el público que asistió al Lollapalooza 2026. Ambas posaron sonrientes frente a una de las instalaciones más coloridas del predio, dejando en claro que la moda también puede tener una impronta matchy matchy en uno de los festivales más populares a nivel mundial. De acuerdo a las postales compartidas en la cuenta personal de Instagram de la pequeña, ambas asistieron al recital de Panam, donde la niña bailó y hasta se animó a realizar un “minipogo”, junto con nenes de su edad que saltaban al compás del show infantil.

Anita García Moritán junto a Panam | @lollapaloozaar y @dfentertainment

Pampita, tendencia fashion en el Lollapalooza 2026

Para la ocasión, Pampita eligió un outfit sofisticado y audaz. La modelo llevó un body negro ajustado que resaltaba su silueta, combinado con una falda larga con abertura pronunciada que aportaba movimiento y sensualidad al look. El estilismo se completó con botas negras de caña alta con flecos, un cinturón con tachas y el cabello suelto con ondas naturales, una mezcla perfecta entre elegancia y rock. Cabe destacar que a la conductora se la vio acompañada por Barbi Simons y otra amiga.

Look de Pampita y Anita García Moritán en el Lollapalooza 2026 // @lollapaloozaar y @dfentertainment

Anita García Moritán, una minifashionista

La propuesta de su hija también estuvo a la altura del Lollapalooza 2026. Anita García Moritán lució un conjunto total black que combinaba actitud y comodidad: remera estampada, pantalón oscuro, zapatillas negras y una campera de cuero que le dio el toque de rebeldía al outfit. Con el pelo recogido en dos colitas sujetas con moños a tono y unos strass al costado de sus ojos, la mini fashionista acompañó el estilo de su mamá y se mostró sonriente en todo momento.

Ambas optaron por un look matchy matchy, demostrando que la moda sigue una línea estética entre estas referentes de la moda. En el contexto del festival, donde predominan los estilismos creativos y arriesgados, esta dupla fashionista logró destacarse con una propuesta simple pero cargada de personalidad.

Look de Anita García Moritán en el Lollapalooza 2026 | @lollapaloozaar y @dfentertainment

Como suele suceder cada año, el Lollapalooza se convierte en una verdadera pasarela al aire libre donde celebridades, influencers y fanáticos exhiben sus mejores combinaciones. En ese marco, la elección fashionista de Anita García Moritán y Pampita se sumó a las tendencias más características del evento: cuero, total black y guiños al estilo rock, consolidándose como una de las postales más tiernas y fashionistas del festival internacional más importante del planeta.

NB