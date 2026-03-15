El llamativo look de Demi Moore en los Oscars 2026

La 98ª edición de los Premios Oscar volvió a reunir a las grandes figuras del cine internacional en una noche cargada de glamour, expectativas y críticas fashionistas sobre la moda de la alfombra roja. En ese contexto, Demi Moore fue una de las celebridades que más miradas captó al llegar al evento con un look tan audaz como controversial, que rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales.

Demi Moore, un look esotérico y audaz

La presencia de Demi Moore en la gala de los Premios Oscar 2026 ya generaba expectativa entre fanáticos y especialistas en moda, pero su elección estilística terminó superando cualquier expectativa. La célebre actriz apostó por un vestido largo de inspiración dramática, una pieza que combinaba plumas y lentejuelas en tonos verde oscuro y negro y con matices tornasolados, creando un efecto visual impactante -e incluso desafiante- que no pasó desapercibido ante las cámaras ni en las redes sociales.

Look de Demi Moore en los Premios Oscar 2026 | Créditos: Instagram The Academy

El diseño, de silueta ajustada, destacaba por una textura que evocaba escamas tornasoladas en la parte superior del vestido. Este detalle aportaba brillo y profundidad al conjunto, mientras que las plumas creaban una sensación de movimiento y volumen, reforzando la estética esotérica y audaz del look elegido para la alfombra roja.

Uno de los puntos más llamativos del outfit se encontraba en la zona del escote, donde un frondoso adorno de plumas negras se elevaba alrededor del busto. Este recurso estilístico generaba una estructura visual imponente que enmarcaba la delgada figura de la dramaturga y aportaba estructura y firmeza al conjunto, convirtiendo al vestido en una osada propuesta difícil de ignorar.

Look de Demi Moore en los Premios Oscar 2026 | Captura de pantalla de Instagram

El estilo sirena y un plumaje hasta el suelo

Este estilismo de Demi Moore se complementó con una falda que caía hasta el suelo y se extendía en una larga cola compuesta por capas de plumas oscuras. Este detalle reforzaba la impronta escénica del diseño. Para completar el estilismo, la icónica intérprete optó por llevar el cabello largo y suelto, acompañado por un make up beauty look -en tonalidades nudes resaltando su belleza natural- y accesorios discretos. De esta manera, el estilismo dejó que el vestido fuera el verdadero protagonista del conjunto, una decisión que potenció aún más el carácter arriesgado de la elección para la noche más importante de Hollywood.

Más allá de las críticas y guiños a favor que generó en redes sociales y en los expertos fashionistas, Demi Moore volvió a demostrar que la alfombra roja también es un espacio para arriesgar y experimentar con la moda. Su look en los Oscar 2026 quedó instalado como uno de los más observados -y, en consecuencia, comentados- de la noche, confirmando que, incluso después de décadas de carrera, la actriz sigue siendo capaz de sorprender al público.

NB