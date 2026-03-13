El increíble look con tapado estampado de Natalia Oreiro en el Festival de Málaga

Natalia Oreiro siempre deslumbra con cada uno de sus originales looks. En esta oportunidad, la artista asistió al Festival de Málaga en España y compartió con sus seguidores la combinación fashionista que eligió para posar ante las cámaras. Un estilismo colorido y repleto de personalidad que tuvo un ítem protagonista.

Natalia Oreiro marcó tendencia en el Festival de Málaga con su tapado floral

Natalia Oreiro volvió a demostrar por qué es considerada una de las figuras más elegantes de la escena audiovisual al presentarse en el Festival de Málaga con un look que combinó sofisticación, color y estilo. La actriz uruguaya asistió al evento para promocionar su proyecto cinematográfico La mujer de la fila, que se estrenó el año pasado en Netflix, y sorprendió con un outfit que captó todas las miradas.

El gran protagonista de su conjunto diseñado por Javier Saiach fue, sin dudas, su tapado estampado. Una pieza de impronta artística que elevó su propuesta. Se trata de un trench de lino en tono off white con estampado floral de magnolias y grandes amapolas bordadas a mano en colores rojo, amarillo y verde, que aportan textura y un fuerte contraste visual. Además, el diseño cuenta con un corte clásico y un cinturón anudado que estiliza la silueta.

Natalia Oreiro

Las flores, que parecen pintadas a mano, recorren gran parte de la prenda y se destacan sobre el fondo claro. Este contraste visual brinda personalidad y una impronta artística que potencia el look. El trench estampado se alinea con una de las corrientes más fuertes de la moda reciente: las prendas exteriores con impronta artesanal y detalles decorativos. Los bordados, estampas y aplicaciones artísticas se convirtieron en protagonistas en abrigos y tapados, convirtiendo piezas clásicas en versiones únicas.

Natalia Oreiro

El look de Natalia Oreiro que combina volados y estampado con una prenda básica

Debajo de su abrigo, Natalia Oreiro apostó por una falda larga en tafetán de seda natural en tono terracota con volados y capas drapeadas, una prenda con movimiento que reforzó el carácter femenino y sofisticado de su atuendo. La elección cromática resultó clave: el tono cálido de la falda dialoga perfectamente con los bordados florales del tapado, creando una paleta armónica y muy moderna. El estilismo se completó con camisa blanca clásica, un básico que equilibró el conjunto y permitió que las prendas protagonistas se luzcan sin competir entre sí.

Natalia Oreiro

A su look, Natalia Oreiro sumó accesorios claves: gafas de sol verdes de formato cat eye, que aportaron un guiño retro y un toque fashionista muy presente en las tendencias actuales, y una pulsera plateada de estética minimalista. Con esta apuesta, la cantante volvió a demostrar su habilidad para combinar clásicos atemporales con diseños originales como la falda con volados y el tapado estampado.

De esta manera, el increíble look con tapado estampado de Natalia Oreiro en el Festival de Málaga se llevó toda la atención en el evento y en las redes sociales. Una vestimenta fiel a su estilo, donde combina elegancia, personalidad y guiños artísticos que la distinguen en cada aparición pública.