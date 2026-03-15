Yami Safdie y Massacre brillan en el último día del Lollapalooza

El tercer y último día del Lollapalooza Argentina volvió a encender el Hipódromo de San Isidro, donde miles de fanáticos se reunieron para vivir el cierre de una nueva edición del festival. Después de dos jornadas cargadas de shows y euforia, la tarde del domingo tuvo un clima especial: el público sabía que estaba viviendo las últimas horas del evento. En ese contexto, dos propuestas muy distintas lograron destacarse sobre el resto. Por un lado, el rock potente de Massacre; por el otro, el tono íntimo y emotivo de Yami Safdie. Entre guitarras, emociones y miles de celulares en alto, ambos shows se convirtieron en algunos de los momentos más destacados del tercer día del line up.

Yami Safdie y el lado romántico del Lollapalooza

La presentación de Yami Safdie aportó un clima completamente distinto al del resto de los escenarios. Con su estilo cercano y emocional, la cantante logró conectar rápidamente con el público que se acercó para verla en vivo. Sus canciones, atravesadas por historias de amor, desamor y vínculos personales, generaron un momento más íntimo dentro del festival al mismo tiempo que muchos fans corearon cada tema mientras levantaban sus celulares para registrar el show. El romanticismo de su propuesta contrastó con la intensidad de otras bandas del line up, pero justamente ese contraste fue parte del encanto del momento. Su actuación dejó en claro por qué en los últimos años se convirtió en una de las voces emergentes más escuchadas del pop argentino. Entre canciones y agradecimientos al público, Yami Safdie disfrutó de una tarde que consolidó su crecimiento dentro de la escena musical.

Yami Safdie en Lollapalooza Argentina / @lollapaloozaar y @dfentertainment

Para celebrar su participación en el mega festival, la joven contó con un elenco de invitados especiales. Entre ellos estuvo Mora Bianchi, protagonista de la ficción Margarita, con quien interpretó “Hay un cuento”, el recordado tema de Floricienta. También se sumó Coti Sorokin, que subió al escenario para cantar junto a ella “Tu nombre”, canción original que compuso junto a Julieta Venegas. La artista también reforzó el vínculo con sus seguidores, muchos de los cuales llegaron especialmente para verla. Durante el recital se la vio emocionada al escuchar al público cantar varias de sus canciones de principio a fin. Ese ida y vuelta terminó convirtiendo su presentación en uno de los momentos más cálidos del festival.

Yami Safdie en Lollapalooza Argentina / @lollapaloozaar y @dfentertainment

Massacre y la potencia del rock en el festival

Si el show de Safdie se apoyó en la emoción, la presentación de Massacre fue pura energía. La histórica banda de rock argentino desplegó un set cargado de guitarras, actitud y una conexión inmediata con el público. Desde los primeros acordes, el campo frente al escenario se llenó de saltos, pogos y fans que celebraron cada tema. Cerca de esa área del festival, el grupo sumó potencia al espíritu rockero de la jornada. El líder de la banda, Walas, salió a escena junto a sus compañeros luciendo su clásico sombrero pescador, una musculosa negra y una camisa celeste con flores blancas, un look que ya es parte de su identidad sobre el escenario. Desde la década de 1980, Massacre consolidó una impronta propia dentro del rock alternativo argentino, convirtiéndose en una referencia del circuito underground y ganando reconocimiento entre un público cada vez más amplio.

Massacre en Lollapalooza Argentina / @lollapaloozaar y @dfentertainment

La banda alcanzó una mayor visibilidad en los años 2000, especialmente con el lanzamiento de “El Mamut” en 2007. Ese disco llegó después de trabajos como “12 nuevas patologías” (2003) y el álbum en vivo “Diferentes Maneras” (2005), que ya habían comenzado a ampliar su difusión en medios. A partir de entonces, el grupo se consolidó como uno de los principales exponentes del rock alternativo nacional. El show también tuvo momentos de interacción directa con el público, algo que caracteriza a la banda desde sus comienzos. Walas tuvo un diálogo constante con los fans entre canción y canción, alentando el clima festivo que se vivía frente al escenario. Así, el cierre de la tarde dejó claro que el rock de Massacre sigue teniendo un lugar central en los grandes festivales del país.