¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, miércoles 18 de febrero de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 18 de febrero de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Día de decisiones rápidas. La energía te empuja a tomar la iniciativa en el trabajo o en un proyecto personal que venís postergando. En el amor, evitá reaccionar impulsivamente: no todo es blanco o negro. Buen momento para arrancar el gym o retomar una rutina que te haga bien.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Necesitás seguridad, pero el día trae pequeños cambios inesperados. En lo laboral, pueden pedirte que salgas de tu zona de confort. En el plano afectivo, alguien busca más demostraciones concretas. Escuchá tu cuerpo: si estás cansado, bajá un cambio.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

La comunicación es tu fuerte hoy. Reuniones, llamados y mensajes importantes fluyen con facilidad. Si tenías algo pendiente que decir, este es el momento ideal. En el amor, conversaciones sinceras aclaran malentendidos.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

La sensibilidad está a flor de piel. Puede que recuerdes algo del pasado que todavía te moviliza. Es un buen día para ordenar emociones y poner límites sanos. En el trabajo, no te cargues responsabilidades que no te corresponden.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Brillás sin esfuerzo. Hay reconocimiento o palabras de admiración que levantan tu autoestima. Aprovechá para mostrar una idea creativa. En el amor, magnetismo total: si estás soltero, podés llamar la atención sin buscarlo.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Necesitás organización y foco. Día ideal para cerrar pendientes y planificar lo que viene. En lo sentimental, soltá la crítica excesiva: no todo tiene que ser perfecto. La clave es flexibilizar.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Las relaciones toman protagonismo. Puede surgir una charla importante con pareja o socios. Buscá equilibrio sin postergarte. En lo laboral, una propuesta interesante empieza a tomar forma.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Intensidad en aumento. Todo lo vivís más profundo de lo habitual. Día potente para investigar, analizar o resolver algo que parecía complicado. En el amor, pasión pero también celos: cuidado con las sospechas sin fundamento.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Necesitás movimiento. Si podés, cambiá de aire aunque sea unas horas. En lo profesional, se activa una oportunidad ligada a viajes o estudios. En el plano emocional, alguien te desafía a comprometerte más.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Día de responsabilidades. Te enfocás en metas concretas y eso te da tranquilidad. Sin embargo, tratá de no aislarte emocionalmente. En el amor, mostrarse vulnerable no es debilidad.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Con el Sol moviéndose hacia tu zona de introspección, empezás a sentir un cambio interno. Es momento de evaluar objetivos personales. En vínculos, buscás libertad pero también profundidad.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Energía intuitiva muy fuerte. Prestá atención a sueños o señales. En el trabajo, alguien puede pedirte ayuda o consejo. En el amor, romanticismo en alza: ideal para un plan tranquilo y conectado.