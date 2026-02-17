Adiós a las heladeras tradicionales: Wanda Nara mostró la side by side que instaló en su lujosa cocina

Wanda Nara fue una de las celebridades que aprovechó la temporada de vacaciones para remodelar su hogar y terminar de construir su "casa de los sueños". Entre modernidad y una búsqueda por la decoración minimalista oscura, encontró varios accesorios que cierran su estilo lujoso y destacado por los expertos. Sin embargo, durante el cumpleaños de Francesca, mostró cómo quedó el lugar y enamoró a todos al alejarse de las heladeras tradicionales, eligiendo el side by side típido de una cocina profesional.

Wanda Nara

Wanda Nara mostró la heladera side by side que instaló en su lujosa cocina

Los conocimiento de Wanda Nara sobre el diseño de interior, sobre todo de su cocina, vienen de la mano de la cantidad de tiempo que ella pasa conduciendo para MasterChef y en contacto con reconocidos cocineros que la aconsejan para mejorar su espacio. Es por eso que, para la "casa de los sueños" que se construyó para compartir con sus hijos, buscó mantener un diseño de lujo y eficacia, alejándose de las heladeras tradicionales de los hogares.

En el dump de fotos donde compartió la decoración del festejo de cumpleaños de Francesca, se destacó su cocina interna, donde las flores blancas y los espacios de madera destacaban sobre el resto. Sin embargo, todos quedaron sorprendidos con el estilo de cocina profesional que el lugar explotaba y la heladera side by side que ella eligió para acompañar. De un gris oscuro y lujoso, la misma se trataba de un electrodoméstico de doble puerta, con la capacidad perfecta para la modelo y sus cinco hijos menores.

La cocina y la heladera side by side de Wanda Nara

El estilo moderno de la nueva casa de Wanda Nara

La nueva casa de Wanda Nara se volvió tendencia entre los fanáticos de la modelo y del diseño de interiores, cuando supieron que ella se dedicaría a la planificación de la misma, tanto en la decoración como en la disposición de cada habitación. Es por eso que, en su cuenta de Instagram, no duda en compartir todos los detalles, demostrando el minimalismo oscuro y lujoso que eligió para el espacio, sin perder la vista al lago y un patio para poder celebrar el cumpleaños de sus hijos.

El living de Wanda Nara

Sin embargo, en sus últimas actualizaciones, todos quedaron enamorados con la cocina que preparó para ella y su familia, sobre todo con la elección de heladera side by side, que la acompañará en todos sus eventos. Wanda Nara no solo se volvió una ícono de la moda, con su estilo excéntrico y único, sino que también es una influencia del diseño de interior al elegir la modernidad y el lujo para la "casa de los sueños", teniendo en cuenta los consejos de los profesionales de los que se rodea.

A.E